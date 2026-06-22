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लोकसभा में जादुई आंकड़ा छूने से कितनी दूर NDA? बगावत के बाद कैसे बदल गए समीकरण?

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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लोकसभा में बीजेपी जादुई आंकड़े के करीब है। वहीं राज्यसभा में अब एनडीए का आंकड़ा 150 सीटों पर पहुंच गया है। इसके साथ ही NDA अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचा गई है। टीएमसी के 3 और सांसद पाला बदल सकते हैं।

लोकसभा में जादुई आंकड़ा छूने से कितनी दूर NDA? बगावत के बाद कैसे बदल गए समीकरण?

देश की सियासत में इन दिनों दलबदल और सियासी उठापटक का दौर चरम पर है। महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) से लेकर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर उथल पुथल मची हुई है। बीते कुछ महीनों में इन बड़े विपक्षी दलों में हुई टूट का फायदा सत्ताधारी NDA को हुआ है। नतीजा यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में NDA पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही है। इन सब के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या NDA संसद में उस जादुई आंकड़े के करीब पहुंच रहा है, जो देश की चुनावी राजनीति की दिशा बदल सकता है?

इससे पहले थोड़ा पीछे चलकर देखें तो इस पूरे सियासी घटनाक्रम की शुरुआत 17 अप्रैल 2025 को हुई। नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने 12 साल के कार्यकाल में पहली बार किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया था। इस विधेयक के तहत लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर करीब 850 करने और परिसीमन को 2011 की जनगणना से जोड़ने का प्रस्ताव था। वहीं सरकार चाहती थी कि संसद को यह अधिकार मिले कि भविष्य के परिसीमन के लिए किस जनगणना का उपयोग किया जाए।

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नहीं पास हुआ था परिसीमन बिल

हालांकि, दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। इस तरह सरकार 54 वोट कम होने की वजह से बिल पास नहीं करा पाई। इसे मोदी सरकार के लिए बड़ी हार के रूप में देखा गया। परिसीमन विधेयक गिरने के बाद से आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी और अब शिवसेना में बगावत की खबरें सामने आने लगीं। सियासत के गलियारों में ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर जैसे शब्द गूंजने लगे हैं।

दलबदलुओं ने बदल दिए समीकरण

दल बदलने की शुरुआत आम आदमी पार्टी से हुई। अप्रैल में राघव चड्ढा समेत AAP के 7 सांसदों ने पाला बदल लिया और भाजपा में शामिल हो गए। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि AAP अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। इसके बाद मई में विधानसभा चुनावों के नतीजे आते ही टीएमसी में ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। टीएमसी में ऐसा हड़कंप मचा कि पहले पार्टी के करीब 60 विधायक बागी हुए और फिर एक के बाद एक 20 सांसदों ने दूसरी पार्टी ज्वॉइन कर ली है। टीएमसी की पोस्टर गर्ल रहीं सयानी घोष जैसी नेताओं ने भी बगावत का रास्ता चुन लिया। अब शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद भी पाला बदलने की तैयारी में हैं।

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लोकसभा में जादुई आंकड़े से कितनी दूर बीजेपी

लोकसभा में सरकार को संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए 2 तिहाई बहुमत की जरूरत है। यानी 360 वोटों की आवश्यकता। अब देखते हैं कि बीजेपी इससे कितनी दूर है। 2024 के आम चुनाव के बाद एनडीए के पास 293 सीटें थीं, लेकिन अब गणित बदल चुका है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों के समर्थन के बाद यह आंकड़ा 313 तक पहुंच जाएगा। वहीं शिवसेना (UBT) के बागी सांसदों के समर्थन से यह आंकड़ा 319 तक पहुंच सकता है।

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मामला यहीं खत्म नहीं होता। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के 25 से 30 लोकसभा सांसद अलग होने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा हुआ और इन सांसदों ने NDA को समर्थन दिया तो NDA 350 के करीब पहुंच जाएगी। इस बीच तमिलनाडु में DMK भी कांग्रेस से नाराज है और इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है। अब चर्चा है कि डीएमके के 22 सांसद संसद में वोटिंग से दूरी बनाकर एनडीए की राह आसान कर सकते हैं।

राज्यसभा में बढ़ा NDA का कुनबा

पिछले दो महीनों में हुई बगावत और हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों के बाद राज्यसभा की तस्वीर भी बदल गई है। एनडीए ने हालिया राज्यसभा चुनावों में 26 में से 19 सीटें जीतीं हैं। अब राज्यसभा में बीजेपी के पास अकेले 114 सीटें हैं। वहीं एनडीए का आंकड़ा 150 सीटों पर पहुंच गया है। इसमें टीएमसी के 3 और पूर्व सांसद शामिल होने वाले हैं। राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए 163 सीटों की जरूरत होती है और एनडीए इस आंकड़े से अब महज 10 सीट दूर है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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