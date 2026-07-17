'पोटली खुली तो आएगी मौत', तांत्रिक के डर से 2 दिन तक बैठी रही महिला; फिर क्या हुआ?
बेंगलुरु में ढोंगी तांत्रिक ने बेटी की शादी बचाने का झांसा देकर महिला से 43 ग्राम सोना और 1.3 लाख कैश लूट लिए। तांत्रिक ने 'खून की उल्टी और मौत' का डर दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच जारी।
बेंगलुरु में एक 37 वर्षीय महिला के साथ ढोंगी बाबा द्वारा ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। तांत्रिक ने महिला को उसकी बेटी की वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने का झांसा दिया और एक खास पूजा के बहाने 43 ग्राम सोना और 1.3 लाख रुपये की नकदी लेकर चंपत हो गया। ठग ने महिला को इतना डरा दिया था कि उसने डर के मारे दो दिन तक उस पोटली को हाथ भी नहीं लगाया जिसमें उसने गहने और कैश रखे थे। पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है।
पड़ोसी के जरिए संपर्क में आई थी महिला
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि पीड़िता की छोटी बेटी के ससुराल में कुछ परेशानियां चल रही थीं। इसी बीच एक पड़ोसी ने उसे शिवकाली उर्फ नितिन नाम के एक व्यक्ति से मिलवाया। पड़ोसी ने दावा किया कि इस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं और वह बड़ी से बड़ी घरेलू समस्याओं को सुलझा सकता है।
ढोंगी तांत्रिक ने गीता से कहा कि उसकी बेटी की जान को खतरा है और उस पर किसी ने जानलेवा जादू-टोना किया है। उसने इस संकट को टालने के लिए शुक्रवार को महिला के घर पर एक विशेष पूजा करने की बात कही। साथ ही हिदायत दी कि पूजा के दौरान घर में कोई और मौजूद नहीं होना चाहिए।
पूजा के नाटक के बीच खेला यह खेल
26 जून को शाम करीब 4 बजे तांत्रिक गीता के घर पहुंचा और नींबू, राख, हल्दी, मेथी के दाने और अन्य चीजों का इस्तेमाल करके मंत्र पढ़ते हुए अनुष्ठान शुरू किया।
पूजा के बीच में ही उसने गीता से घर में रखा सारा सोना और कैश लाने को कहा। उसने कहा कि बेटी की सलामती के लिए इन चीजों को विशेष पूजा में रखना होगा।
पीड़िता ने बाबा की बात मानकर घर की मरम्मत के लिए रखे 1.3 लाख रुपये और 43 ग्राम सोने के गहने जिसमें सोने की चेन, चूड़ियां और अंगूठियां शामिल थीं, वे एक कपड़े की पोटली में रख दिए।
'खून की उल्टी' का खौफ दिखाकर हुआ फरार
पीड़िता की शिकायत के अनुसार, अनुष्ठान के दौरान ढोंगी बाबा ने अपने बैग से राख निकालकर गीता के ऊपर फेंकी, उसका सिर नीचे की तरफ झुकाया और उसकी पीठ पर वार किया। इसके बाद उसने महिला को सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने दो दिन से पहले उस कपड़े की पोटली को खोलने की कोशिश की, तो उसे "खून की उल्टी होगी और उसकी मौत हो जाएगी।" डर के मारे गीता ने पोटली नहीं खोली और इसी का फायदा उठाकर बाबा गहने और कैश लेकर फरार हो गया।
पुलिस कर रही सरगर्मी से तलाश
बेंगलुरु के बागलकुंटे पुलिस स्टेशन में शिवकली उर्फ नितिन के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "आरोपी पूजा-पाठ का ढोंग रचकर गहने और नकदी लेकर फरार हो गया है। आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए सरगर्मी से प्रयास किए जा रहे हैं।"
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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