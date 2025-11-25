इथियोपिया से चले राख वाले बादल कब तक भारत से निकलेंगे, दिल्ली पर क्या असर

संक्षेप: अनुमान है कि आज रात तक ये चीन के आसमान में पहुंच जाएंगे। पहले से ही पलूशन की मार झेल रही दिल्ली पर इसका असर और खतरनाक होने का अनुमान वैज्ञानिकों की ओर से जताया गया था, लेकिन अब तक यह जानकारी नहीं मिली है कि इसका कितना असर हुआ है।

अफ्रीकी देश इथियोपिया में 12 हजार साल बाद फटे ज्वालामुखी का असर हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली तक दिख रहा है। भारत की राजधानी समेत देश के दूसरे शहरों तक इसका असर देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इथियोपियो से उठे राख वाले बादल सबसे पहले गुजरात के रास्ते भारत में आए और अब राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब होते हुए निकल रहे हैं। अनुमान है कि आज रात तक ये चीन के आसमान में पहुंच जाएंगे। पहले से ही पलूशन की मार झेल रही दिल्ली पर इसका असर और खतरनाक होने का अनुमान वैज्ञानिकों की ओर से जताया गया था, लेकिन अब तक यह जानकारी नहीं मिली है कि इसका कितना असर हुआ है।

12 हजार साल बाद हुई भौगोलिक घटना ने भूगर्भशास्त्रियों को भी चौंका दिया है और वे अध्ययन में जुटे हैं। इससे उठने वाली राख से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर आसमान में तैर रही है और बादलों के साथ मिल गई है। भारत के उड्डयन मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की गई है। एयरलाइंस से का गया है कि ज्वालामुखी फटने वाले और उसके प्रभाव वाले इलाकों से दूर रहें। इसके अनुसार ही फ्लाइट प्लानिंग, रूटिंग और फ्यूल आदि के बारे में विचार करें। भारत की एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइन कंपनियों पर इसका असर देखा गया है। इन कंपनियों ने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल किया है।