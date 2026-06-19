एक लीटर इथेनॉल बनाने में लगता है 3 हजार लीटर पानी, क्या डीजल में भी हो रही है मिलावट?
पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए 2014 से ही इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू हो गई थी जो कि 2023 तक 20 फीसदी तक बढ़ा दी गई। आम तौर पर एक लीटर इथेनॉल के उत्पादन में 3 हजार लीटर तक पानी लगता है।
इथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में ई-22 और ई-30 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को उत्पाद शुल्क से छूट दे दी है। ई-30 से मतलब उस पेट्रोल से है जिसमें 30 फीसदी इथेनॉल मिला होता है। फिलहाल पेट्रोल पंपों पर ज्यादा ई-20 पेट्रोल उपलब्ध है। सरकार ने ई-85 और ई-100 ईंधन को मान्यता देने के लिए मोटर वाहन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। ब्राजील जैसे देश ने 70 के दशक में ही पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड करना शुरू कर दिया था। आज ब्राजील में उपभोक्ता ई100 यानी 100 प्रतिशत शुद्ध इथेनॉल का भी इस्तेमाल ईंधन के तौर पर कर रहे हैं।
इथेनॉल बनाने में लगता है कितना पानी?
इथेनॉल वास्तव में एथाइल एल्कोहल है जिसका केमिकल फार्म्युला C2H5OH है। इसका कोई रंग नहीं होता है। आम तौर पर गन्ने या मक्के से इसका उत्पादन किया जा सकता है। चावल से भी इथेनॉल बनाया जा सकता है लेकिन इसमें पानी ज्यादा लगता है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को ब्लेंडेड फ्यूल के तौर पर जाना जाता है। पेट्रोल में जितने फीसदी इथेनॉल मिलाया जाता है, उसी के हिसाब से इसको नाम भी दिया जाता है। जैसे ई-10, ई-20, ई-30 और ई-85. जब परीक्षण के बाद दो पदार्थों को मिश्रित किया जाता है तो इसे ब्लेंडिंग कहते हैं।
आम तौर पर एक टनगन्ने से 70 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता है। वहीं एक लीटर इथेनॉल बनाने में औसतन 3 हजार लीटर पानी की जरूरत होती है। वहीं मक्के से एथेनॉल बनाने में लगभग 2500 लीटर पानी लगता है। ऐसे में मक्क से इथेनॉल बनाना ज्यादा किफायती है। चावल या फिर गेहूं से इथेनॉल बनाने में 4 से 5 लीटर पानी लग जाता है।
2014 से ही मिलाया जा रहा है इथेनॉल
पेट्रो में 2014 से ही 1.5 फीसदी इथेनॉल मिक्स किया जाने लगा था। इसके बाद 2022 तक 10 फीसदी और फिर 2023 तक 20 प्रतिशत तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू हुई। पहले से चलने वाले वाहनों में ई-20 तक ईंधन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों का कहना है कि इथेनॉल की वजह से ही वाहनों का माइलेज कम हो रहा है। सरकार का दावा है कि ई-20 के इस्तेमाल से केवल 2 से 6 फीसदी तक माइलेज कम होता है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि माइलेज में 30 से 50 फीसदी तक का फर्क देखा जा रहा है। जानकारों का कनहा है कि तकनीक और इंजन में थोड़ा परिवर्तन करके माइलेज को ठीक किया जा सकता है।
पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता ई-85
सामान्य पेट्रोल से ई-85 20 प्रतिशत तक सस्ता है लेकिन इसका इस्तेमाल सामान्य वाहनों में नहीं किया जा सकता है। अब धीरे-धीरे इस ईंधन को सपोर्ट करने वाले वाहन मार्केट में आ रहे हैं। जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प ने स्प्लेंडर और एचएफ डीलक्स की लॉन्चिंग की है जो कि फ्लेक्स फ्यूल तकनीक से चलेंगे। इसके अलावा मारुती सुजुकी ने फ्लैक्स फ्यूल वाली वैगनआर उतरी है। इसकी कीमत ई20 वाली वैगनआर से करीब 80 हजार ज्यादा है।
क्या डीजल में भी मिलाया जाता है इथेनॉल?
इथेनॉल की ब्लेंडिंग केवल पेट्रोल में की जा रही है। डीजल अभी शुद्ध ही मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि आईसोब्यूटेनॉल नाम के एल्कोहल को डीजल में भी मिलाया जा सकता है। फिलहाल अभी डीजल में कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है। बता दें कि 10 जून को सरकार ने 100 फीसदी एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को भी मंजूरी दी है। जल्द ही कई कंपनियों ई100 वाली कारें लॉन्च कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें