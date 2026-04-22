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बंगाल चुनाव से पहले ED भी ऐक्शन में, एक दर्जन छापों में किस-किस को किया टारगेट

Apr 22, 2026 01:06 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बंगाल चुनाव के दौरान ईडी भी काफी ऐक्टिव रही है। बीते करीब एक महीने के अंदर ही एजेंसी ने एक दर्जन छापे मारे हैं। इन छापों में I-PAC के साथ ही कई कारोबारी, पूर्व मंत्री और पुलिस के शीर्ष अधिकारी टारगेट पर रहे हैं। 

बंगाल चुनाव से पहले ED भी ऐक्शन में, एक दर्जन छापों में किस-किस को किया टारगेट

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले राउंड का मतदान गुरुवार को होने वाला है। इससे पहले राज्य में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी खूब सक्रिय रही है। एक तरफ चुनाव प्रचार तेज रहा तो वहीं दूसरी तरफ इस केंद्रीय एजेंसी के छापों की भी लगातार खबरें आती रहीं। अब तक एजेंसी ने करीब एक दर्जन छापे मारे हैं। ये रेड IPAC पर मारी गई हैं, जो टीएमसी के चुनाव प्रचार में योगदान देने वाली कंपनी है। इसके अलावा कई कारोबारी, पूर्व मंत्री भी निशाने पर रहे हैं। एजेंसी ने छापेमारी, संपत्ति जब्त करने, गिरफ्तारियां करने और चार्जशीट दाखिल करने में अपना काफी वक्त लगाया है। उसके टारगेट पर कई हाईप्रोफाइल लोग रहे हैं।

बीते एक महीने के अंतराल में ही एजेंसी ने करीब एक दर्जन छापे मारे हैं। एजेंसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आर्थिक लेनदेन में गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए ये ऐक्शन लिए गए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि ये सारी रेड उन मामलों में पड़ी हैं, जो लंबित हैं। वहीं राज्य में लगातार तीन बार से सत्ता पर काबिज टीएमसी का कहना है कि राजनीतिक बदले के लिए ऐसे छापे मारे जा रहे हैं। ईडी की सबसे बड़ी रेड तो I-PAC पर ही थी। उसने 2 अप्रैल को इसके दफ्तर में रेड मारी थी। एजेंसी का कहना था कि I-PAC को मोटी रकम की फंडिंग हुई है और इसका कोई हिसाब उसके पास नहीं है। इस मामले में I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल को 13 अप्रैल को अरेस्ट भी किया गया था।

ईडी का दावा है कि अब तक I-PAC से जुड़ी जांच में करीब 50 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन को पकड़ा गया है। इस मामले में ईडी ने I-PAC के एक और डायरेक्टर की प्रतीक जैन की पत्नी बार्बी और उनके भाई पुलकित को भी नोटिस जारी किया गया। इसके बाद फिर अगले ही दिन यानी 14 अप्रैल को एजेंसी ने 159 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया। कोयला खनन घोटाले से जुड़े मामले में यह ऐक्शन लिया गया। इसी मामले में I-PAC पर भी जनवरी में छापेमारी की गई थी। भले ही ईडी की इस कार्रवाई को एजेंसी की ओर से स्वतंत्र ऐक्शन बताए, लेकिन टीएमसी की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि भाजपा के इशारे पर ही ऐसा हो रहा है।

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कारोबारी अरेस्ट और डिप्टी कमिश्नर पर भी ऐक्शन

कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास और कारोबारी जॉय कामदार पर भी एजेंसी ने 19 अप्रैल को रेड मारी थी। जॉय कामदार और डिप्टी कमिश्नर पर आरोप है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया। उन्हें उगाही, जमीन कब्जाने और अवैध निर्माण जैसी गतिविधियों से यह रकम हासिल हुई थी। इस मामले में कामदार को अरेस्ट भी कर लिया गया, जबकि बिस्वास तो पहले से ही दो मामलों में ईडी की जांच के दायरे में थे। यही नहीं हावड़ा के पुलिस कमिश्नर गौरव लाल को भी समन जारी किया था।

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Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


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