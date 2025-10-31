क्या है डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई '87 वाली डील', जिसके बाद US ने घटाया टैरिफ
संक्षेप: समझौते के पीछे पर्दे के पीछे हुईं लंबी बैठकें हैं तो वहीं 87 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन को लेकर हुई एक डील भी है। इसी के चलते अमेरिका पिघला है और उसने चीन को टैरिफ में राहत दी है। दरअसल अमेरिका की लंबे समय से यह मांग रही है कि उसके कृषि और डेयरी उत्पादों का चीन और भारत जैसे देश आयात करें।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के नेता शी जिनपिंग की साउथ कोरिया में मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बाद अमेरिका की ओर से ऐलान किया गया है कि वह चीन पर लगे टैरिफ में 10 फीसदी की कटौती करेगा। यह कटौती चीन के लिए बड़ी राहत की खबर है, लेकिन यह इतनी आसानी से नहीं हुई है। इसके पीछे पर्दे के पीछे हुईं लंबी बैठकें हैं तो वहीं 87 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन को लेकर हुई एक डील भी है। इसी के चलते अमेरिका पिघला है और उसने चीन को टैरिफ में राहत दी है। दरअसल अमेरिका की लंबे समय से यह मांग रही है कि उसके कृषि और डेयरी उत्पादों का चीन और भारत जैसे देश आयात करें।
अब चीन ने इस पर सहमति जता दी है। यही नहीं भारत से भी अमेरिका की मांग है कि वह उससे मक्के की बड़े पैमाने पर खरीद करे। भारत भी इस पर फिलहाल सख्त रुख अपनाए हुए है, लेकिन जल्दी ही कोई डील हो सकती है। इस बीच अमेरिका के साथ चीन ने समझौता किया है कि जनवरी तक वह उससे 12 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदेगा। इसके बाद 2026 से 2028 तक यानी तीन साल की अवधि में प्रति वर्ष 25 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद करेगा। इस तरह 2028 तक कुल 87 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद चीन की ओर से की जाएगी।
अब चीन का दौरा भी कर सकते हैं ट्रंप, पहले जाएंगे जिनपिंग
अमेरिका के वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस डील का ऐलान किया है। इसके अलावा चीन की ओर से भी एक साल के लिए रेयर अर्थ मैटीरियल्स की सप्लाई पर सहमति जताई है। अब जानकारी यह भी मिल रही है कि साउथ कोरिया में एशिया-पैसिफिक समिट में मुलाकात के बाद शी जिनपिंग अमेरिका का दौरा करेंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी अगले साल अप्रैल में चीन का दौरा कर सकते हैं। बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच कई सालों से टैरिफ वार चल रहा है। लेकिन इस साल तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती दिखाते हुए चीन पर भारी टैरिफ लगाए हैं।