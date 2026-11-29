परिसीमन बिल की टाइमिंग से BJP को कैसे फायदा? कांग्रेस-DMK में दरार से लेकर यूपी चुनाव तक 6 वजहें
अप्रैल 2026 में लोकसभा के भीतर दो-तिहाई बहुमत जुटाने में नाकाम रहने के बाद, भाजपा ने इस बार विपक्ष के भीतर बढ़ती दरारों- खासकर तमिलनाडु में कांग्रेस और DMK के बीच पैदा हुए मनमुटाव को भुनाते हुए अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है।
सोमवार, 30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 पेश करने जा रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि सरकार ने इन संशोधित विधेयकों को लाने के लिए जो समय चुना है, वो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए हर लिहाज से फायदेमंद साबित हो रहा है। अप्रैल 2026 में लोकसभा के भीतर दो-तिहाई बहुमत जुटाने में नाकाम रहने के बाद, भाजपा ने इस बार विपक्ष के भीतर बढ़ती दरारों- खासकर तमिलनाडु में कांग्रेस और DMK के बीच पैदा हुए मनमुटाव को भुनाते हुए अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है।
रणनीतिक रूप से भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इस बिल को लाना समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने, वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विपक्ष के अभियान से ध्यान भटकाने और 2029 के आम चुनावों से पहले महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता साफ करने की एक सोची-समझी बिसात मानी जा रही है।
आइए समझते हैं वे 6 प्रमुख वजहें, जिनसे इस टाइमिंग का सीधा फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है:
संसद में दो-तिहाई बहुमत का जुगाड़
कांग्रेस-डीएमके की दरार का फायदा: अप्रैल 2026 में जब सरकार पहला परिसीमन बिल लाई थी, तब लोकसभा में वो जरूरी दो-तिहाई बहुमत से 54 वोट पीछे रह गई थी। लेकिन तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में आई खटास के बीच भाजपा ने बड़ा सियासी दांव चला। सरकार ने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की प्रमुख मांगों को मानते हुए नए बिल में सभी राज्यों की सीटों में 50 प्रतिशत की एकसमान बढ़ोतरी करने और 2051 तक अंतर-राज्यीय अनुपात को फ्रीज रखने का प्रावधान जोड़ दिया। इसका सीधा असर यह हुआ कि लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद अब इस बिल के समर्थन में आ गए हैं।
इंडिया गठबंधन में गहरी होती फूट: सिर्फ डीएमके ही नहीं, बल्कि शरद पवार की एनसीपी (शरदचंद्र पवार) और तेलंगाना की BRS ने भी संशोधित कानून को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। इससे विपक्षी गठबंधन के भीतर खुला टकराव शुरू हो गया है। शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने तो गठबंधन धर्म तोड़ने पर एनसीपी (SP) को सरेआम इसके नतीजे भुगतने की चेतावनी तक दे डाली है।
पुरानी हार को सियासी बढ़त में बदलना: सियासी गलियारों की रिपोर्टों के मुताबिक, भाजपा ने सोची-समझी रणनीति के तहत अगस्त से मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ऐसे वक्त पर संसद की बैठक बुलाई जा सके जब विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ हो, जिससे एनडीए को संविधान संशोधन के लिए जरूरी 360 वोटों के आंकड़े के करीब पहुंचने या उसे पार करने में आसानी हो सके।
विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले चुनावी बढ़त
यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर दबाव: इस विधेयक की टाइमिंग ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर सीधा सियासी दबाव बना दिया है। देश के सबसे बड़े सूबे में निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार और महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील व ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दों पर अब सपा को बेहद संभलकर कदम रखना होगा।
2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण की डिलीवरी: नए कानून में परिसीमन को 2026 के बाद होने वाली जनगणना के इंतजार से अलग कर दिया गया है। मौजूदा 2011 की जनगणना के आंकड़ों और 50 फीसदी एकसमान सीट वृद्धि के फॉर्मूले के जरिए सरकार 2029 के आम चुनावों से पहले निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण पूरा कर सकती है। इससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2029 के चुनाव में सबसे बड़ा सियासी हथियार साबित होगा।