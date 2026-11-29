अप्रैल 2026 में लोकसभा के भीतर दो-तिहाई बहुमत जुटाने में नाकाम रहने के बाद, भाजपा ने इस बार विपक्ष के भीतर बढ़ती दरारों- खासकर तमिलनाडु में कांग्रेस और DMK के बीच पैदा हुए मनमुटाव को भुनाते हुए अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है।

केंद्र सरकार ने परिसीमन बिल को लाने के लिए जो समय चुना है, वो भाजपा के लिए हर लिहाज से फायदेमंद साबित हो रहा है।

सोमवार, 30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 पेश करने जा रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि सरकार ने इन संशोधित विधेयकों को लाने के लिए जो समय चुना है, वो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए हर लिहाज से फायदेमंद साबित हो रहा है। अप्रैल 2026 में लोकसभा के भीतर दो-तिहाई बहुमत जुटाने में नाकाम रहने के बाद, भाजपा ने इस बार विपक्ष के भीतर बढ़ती दरारों- खासकर तमिलनाडु में कांग्रेस और DMK के बीच पैदा हुए मनमुटाव को भुनाते हुए अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है।

रणनीतिक रूप से भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इस बिल को लाना समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने, वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विपक्ष के अभियान से ध्यान भटकाने और 2029 के आम चुनावों से पहले महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता साफ करने की एक सोची-समझी बिसात मानी जा रही है।

आइए समझते हैं वे 6 प्रमुख वजहें, जिनसे इस टाइमिंग का सीधा फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है:

संसद में दो-तिहाई बहुमत का जुगाड़ कांग्रेस-डीएमके की दरार का फायदा: अप्रैल 2026 में जब सरकार पहला परिसीमन बिल लाई थी, तब लोकसभा में वो जरूरी दो-तिहाई बहुमत से 54 वोट पीछे रह गई थी। लेकिन तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में आई खटास के बीच भाजपा ने बड़ा सियासी दांव चला। सरकार ने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की प्रमुख मांगों को मानते हुए नए बिल में सभी राज्यों की सीटों में 50 प्रतिशत की एकसमान बढ़ोतरी करने और 2051 तक अंतर-राज्यीय अनुपात को फ्रीज रखने का प्रावधान जोड़ दिया। इसका सीधा असर यह हुआ कि लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद अब इस बिल के समर्थन में आ गए हैं।

पुरानी हार को सियासी बढ़त में बदलना: सियासी गलियारों की रिपोर्टों के मुताबिक, भाजपा ने सोची-समझी रणनीति के तहत अगस्त से मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ऐसे वक्त पर संसद की बैठक बुलाई जा सके जब विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ हो, जिससे एनडीए को संविधान संशोधन के लिए जरूरी 360 वोटों के आंकड़े के करीब पहुंचने या उसे पार करने में आसानी हो सके।

विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले चुनावी बढ़त यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर दबाव: इस विधेयक की टाइमिंग ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर सीधा सियासी दबाव बना दिया है। देश के सबसे बड़े सूबे में निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार और महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील व ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दों पर अब सपा को बेहद संभलकर कदम रखना होगा।