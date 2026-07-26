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प्रधान के इस्तीफे से विपक्ष को कैसा लाभ, अब परिसीमन बिल पास करा पाएगी सरकार?

By Himanshu Jha
हिन्दुस्तान टीम, ●सुहेल हामिद, नई दिल्ली।
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रणनीतिकारों का कहना है कि प्रधान के इस्तीफे से विपक्ष का मनोबल बढ़ा है। विपक्ष अपनी एकजुटता और रणनीति के साथ आक्रामकता बरकरार रखता है, तो आने वाले वक्त में सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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मॉनसूत्र में परिसीमन बिल पास करा पाएही सरकार?

नीट (NEET) पेपर लीक और दूसरे मुद्दों पर युवाओं की आवाज से आवाज मिलाकर विपक्ष सरकार को झुकने के लिए मजबूर करने में सफल रहा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जहां विपक्ष को संसद के अंदर और बाहर सरकार पर हावी होने के मौका मिल गया है, वहीं विपक्ष के सरकार पर आरोपों को भी वैधता मिली है। यूं तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का पूरा श्रेय आंदोलन कर रहे युवाओं को जाता है, पर विपक्ष ने आंदोलन को इस परिणाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस अंदाज और वक्त पर युवाओं की मांग को धार दी, उसने सरकार को इस्तीफा नहीं देने की अब तक चली आ रही परंपरा को तोड़ने पर मजबूर कर दिया।

रणनीतिकारों का कहना है कि प्रधान के इस्तीफे से विपक्ष का मनोबल बढ़ा है। विपक्ष अपनी एकजुटता और रणनीति के साथ आक्रामकता बरकरार रखता है, तो आने वाले वक्त में सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहले ही विपक्ष के निशाने पर हैं।

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एमडीयू (रोहतक) में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा कहते हैं, जिस तरह जेपी आंदोलन का फायदा जनता पार्टी व अन्ना आंदोलन का राजनीतिक लाभ काफी हद तक भाजपा को मिला, इस आंदोलन का सियासी लाभ भी मौजूदा राजनीतिक पार्टियां उठाने की कोशिश करेगी।

अहम विधेयक पारित करवाना हो सकता है मुश्किल

संसद में संख्याबल कम होने के बावजूद विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने सफल रहा। इससे साफ है, आने वाले वक्त में संसद के अंदर बाहर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्ष में टकराव बढ़ सकता है। विपक्ष सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हुए नई चुनौतियां व मुश्किल पैदा करने का प्रयास करेगा। माना जा रहा है, सरकार के लिए अब महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पारित कराना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, टीएमसी व शिव सेना (यूबीटी) के सांसदों की टूट से संसद में विपक्ष कमजोर हुआ है। डीएमके भी कांग्रेस के रुख से नाराज है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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