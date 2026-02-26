Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कैसे चलता है गोल्ड स्मगलिंग का धंधा, रान्या राव को कितना मिलता था कमीशन? ED ने बताया

Feb 26, 2026 10:53 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उनके आवास से 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय नकदी बरामद की गई। DRI ने इस मामले में उन पर पहले ही 102 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।

कैसे चलता है गोल्ड स्मगलिंग का धंधा, रान्या राव को कितना मिलता था कमीशन? ED ने बताया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 102 करोड़ रुपये के बड़े स्वर्ण तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एक संगठित सिंडिकेट ने महज एक साल के भीतर भारत में 127 किलोग्राम से अधिक सोने की तस्करी की और इसे विभिन्न हैंडलर्स और ज्वैलर्स के माध्यम से घरेलू बाजार में खपा दिया।

बेंगलुरु की विशेष मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (PMLA) अदालत में दाखिल इस अभियोजन शिकायत में अभिनेत्री रान्या राव के अलावा उनके कथित सहयोगी तरुण कोंडुरु और बेल्लारी के स्वर्ण व्यापारी साहिल साकरिया जैन का नाम भी शामिल है। जांच में सामने आया है कि यह एक बेहद व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा रैकेट था।

एयरपोर्ट पर कैसे पकड़ी गई थीं रान्या?

33 साल की रान्या राव एक वरिष्ठ आईपीएस (IPS) अधिकारी की सौतेली बेटी हैं। पिछले साल बेंगलुरु हवाई अड्डे पर रंगे हाथों पकड़ा गया था। राजस्व अधिकारियों को उनकी गतिविधियों पर तब संदेह हुआ जब उन्होंने देखा कि रान्या ने महज 15 दिनों के भीतर चार बार दुबई की यात्रा की थी।

हवाई अड्डे पर तलाशी के दौरान उनके पास से 14.2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। उन्होंने कुछ सोना पहना हुआ था, जबकि बाकी हिस्सा उनके कपड़ों में बड़ी चालाकी से छिपाया गया था। वह हवाई अड्डे के निकास द्वार से कुछ ही फीट की दूरी पर थीं, तभी राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने उन्हें दबोच लिया।

ये भी पढ़ें:मुंबई में सबसे महंगे घरों में शामिल 'अबोड' पर ED का कब्जा, अनिल अंबानी को झटका
ये भी पढ़ें:DGP ने मर्यादाओं को ताक पर रखकर ममता के लिए किया काम, ED ने SC में लगाए कई आरोप
ये भी पढ़ें:पत्नी के साथ अवैध संबंध का था शक, हेड कॉन्सटेबल ने ED स्टाफ की कर दी हत्या

घर से करोड़ों की नकदी बरामद

गिरफ्तारी के बाद जब रान्या के उस घर की तलाशी ली गई जहां वह अपने पति के साथ रहती थीं। अधिकारी दंग रह गए। उनके आवास से 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय नकदी बरामद की गई। DRI ने इस मामले में उन पर पहले ही 102 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।

कैसे काम करता था 'कमीशन' का खेल?

ED की जांच के अनुसार, रान्या राव इस तस्करी नेटवर्क का एक सक्रिय हिस्सा थीं। वह दुबई से बेंगलुरु सोना लाने के लिए भारी कमीशन लेती थीं। प्रति एक किलोग्राम सोने की तस्करी पर करीब 4 से 5 लाख रुपये। सोने की बिक्री से प्राप्त नकदी को भारत और विदेशों में 'हवाला' चैनलों के माध्यम से ठिकाने लगाया जाता था।

वर्तमान में रान्या राव बेंगलुरु की केंद्रीय जेल में बंद हैं। इस मामले ने न केवल फिल्म जगत को झकझोर दिया है, बल्कि उच्च पदों पर बैठे लोगों के रिश्तेदारों की संलिप्तता ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां अब इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य ज्वैलर्स और बड़े व्यापारियों की तलाश में जुटी हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Enforcement Directorate
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।