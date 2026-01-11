Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsHow do heaters and fireplaces become silent killers in the coldcrucial things to keep in mind
ठंड में कैसे 'साइलेंट किलर' बन जाते हैं हीटर और अंगीठी? इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी

ठंड में कैसे 'साइलेंट किलर' बन जाते हैं हीटर और अंगीठी? इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी

संक्षेप:

ठंड बढ़ते ही लोगों के बंद कमरे में मरने की खबरें भी आने लगती हैं। हीटर, ब्लोअर या फिर अंगीठी अकसर पूरे परिवार को खत्म कर देती है। इससे निकलने वाली कार्बनमोनोऑक्साइड साइलेंट किलर का काम करती है।

Jan 11, 2026 10:09 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर भारत में ठंड बढ़ते ही बंद कमरे में हीटर और अंगीठी की वजह से मौतों की खबरें भी आने लगती हैं। पंजाब के तरनतारन में बंद कमरे में अंगीठी रखकर सोए दंपती और उनके एक महीने के बच्चें की मौत हो गई। गांवों में लोग अकसर अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं और कई बार इसे चारपाई के नीचे रख लेते है। अगर कमरा बंद होता है तो अंगीठी से निकलने वाला धुआं साइलेंट किलर बन जाता है। हीटर और ब्लोअर भी कम खतरनाक नहीं है। कई बार सोते हुए ही लोगों की मौत हो जाती है और वे छटपटाते नहीं हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट किलर का काम करती है। यह गैस नाक के रास्ते खून तक पहुंच जाती है और फिर चुपचाप मार देती है।

हाल ही में दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में डीएमआरसी में काम करने वाले इंजीनियर उनकी पत्नी और 10 साल की बेटी जान्हवी की मौत हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने सोने से पहले हीटर जलाया था और यह शॉर्ट सर्किट की वजह से फट गया। कमरे में धुआं भर गया और पूरे परिवार की मौत हो गई। सुबह लोगों ने देखा तो सभी बिस्तर पर मरे पड़े थे। उनको देखकर लगता था कि जान बचाने के लिए उन्होंने हाथ-पांव भी नहीं ममारे।

इसी तरह बिहार के गयाजी में 60 साल की महिला अपने दो पोतों के साथ सोई थी। उसने कमरे में अंगीठी रखी थी। रात में तीनों की मौत हो गई। श्रीनगर में ऐजाज अहम भट, उनकी पत्नी और तीन बच्चे इसी तरह की अनहोनी की भेंट चढ़ गए। उन्होंने रात में अपने कमरे में ब्लोअर चलाया था।

क्यों इस तरह हो जाती है मौत?

मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक कार्बनमोनोऑक्साइड साइलेंट किलर होती है। इसमें कोई गंध भी नहीं होती है। बंद कमरे में किसी चीज क जलाने से कार्बनडाइऑक्साइड और कार्बनमोनोऑक्साइड कमरे में भर जाती है। इस खतरे का अंदाजा किसी को नहीं चल पाता है। गैस का असर होने पर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं।

क्या सावधानी रखनी चाहिए?

एक डॉक्टर ने कहा कि हीटर और ब्लोअर के और भी नुकसान है। यह कमरे की आर्द्रता खत्म कर देता है। इसके बाद नाक, गला और त्वचा सूखने लगते हैं। अस्थमा या फिर एलर्जी वाले लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। जानकारों का कहना है कि बंद कमरे में हीटर या फिर अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। कई बार अगर हीटर जलाना जरूरी हो तो कमरे में खुले बर्तन में पानी भी रखना चाहिए। घर और कमरे में सीओ मॉनिटरिंग सेंसर भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा हीटर या अंगीठी का इस्तेमाल ऐसी जगह पर किया जाए जहां से हवा का आना जाना बना रहे।

