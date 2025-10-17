Hindustan Hindi News
कुबेर का खजाना रखने वाले DIG हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने कैसे जाल में फंसाया

संक्षेप:

Fri, 17 Oct 2025 10:03 AMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रिश्वत कांड में गिरफ्तार किया है। उनके पास से अब तक एजेंसी को 5 करोड़ रुपये कैश, डेढ़ किलो सोना समेत तमाम चीजें मिल चुकी हैं। नोटों के जखीरे के साथ ही लग्जरी कारें, लाखों की विदेशी घड़ियां और अन्य तमाम चीजें भी बरामद की गई हैं। उन्हें पकड़ने के लिए सीबीआई ने बाकायदा जाल बिछाया था और पूरी तैयारी के साथ अरेस्ट किया गया। सीबीआई ने पहले भुल्लर के लिए पैसों की उगाही करने वाले किरशानु को पकड़ा। उसे 8 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 21 से पकड़ा गया, जो डीआईजी भुल्लर के नाम पर रकम ले रहा था।

यही नहीं जब किरशानु को दबोच लिया गया तो सीबीआई की तरफ से पुलिस अधिकारी को कॉल किया गया। यह ऐसा कॉल था, जिससे उन्हें पता भी ना लगे कि कोई एजेंसी इसके पीछे है। उन्होंने कॉल पर पेमेंट की बात मानी और शिकायतकर्ता एवं पैसे लेने वाले शख्स को अपने ऑफिस आने के लिए कहा। इसके बाद सीबीआई टीम ही उनके दफ्तर पहुंची और वहां से उन्हें उठा लिया गया। एजेंसी ने जब जांच की तो उनके घर से कुबेर का खजाना ही निकलने लगा। 5 करोड़ करोड़, डेढ़ किलो सोना, कई लग्जरी कारों की चाबियां, 22 शानदार घड़ियां, 40 लीटर आयातित शराब, एक डबल बैरल बंदूक, एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर और एक एयरगन बरामद की गई।

एजेंसी का कहना है कि 21 लाख रुपये तो डीआईजी भुल्लर के सहायक से ही बरामद किया गया। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि हमारी जांच जारी है। भुल्लर को उनके मोहाली स्थित दफ्तर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन दिखाया गया कि चंडीगढ़ से अरेस्ट हुए हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पंजाब में सीबीआई को मिली परमिशन वापस ले ली गई है। हालांकि एक पंजाब के अधिकारी ने इस गिरफ्तारी को लेकर कहा कि राज्य में केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन सीबीआई को केस टू केस मंजूरी मिल रही है और उसके आधार पर वह गिरफ्तारी भी कर रही है।

नोटों से भरे तीन बैग और एक ब्रीफकेस में जूलरी, फोटो वायरल

भुल्लर के घर से नोटों से भरे तीन बैग मिले हैं। जूलरी से भरा एक ब्रीफकेस और अन्य तमाम चीजें वायरल हो रही हैं। करीब 4 घंटे तक डीआईजी के घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी और फिर कैश गिनने वाली मशीनों को मंगाया गया। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने भुल्लर और उनके सहायक को आमने-सामने बिठाकर भी कई घंटे पूछताछ की है। अब उन्हें आज चंडीगढ़ स्थित स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2009 बैच के आईपीएस भुल्लर के पास इतनी मोटी रकम मिलने से हर कोई हैरान और पुलिस मशीनरी में रिश्वतखोरी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
