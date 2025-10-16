Hindustan Hindi News
कितनी अलग होगी वंदे भारत 4.0 एक्सप्रेस? 350 KM की रफ्तार वाला कॉरिडोर भी; रेल मंत्री ने बताया

संक्षेप: वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत 4.0 को मौजूदा सर्वश्रेष्ठ वैश्विक ट्रेनों को टक्कर देने और उनसे बेहतर प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया जा रहा है। बताया कि वर्तमान में वंदे भारत 3.0 शून्य से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 52 सेकंड में पकड़ लेती है।

Thu, 16 Oct 2025 11:50 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
भारत अगले 18 महीनों में नेक्स्ट जेनरेशन वंदे भारत ट्रेन (Vande Bharat 4.0) तैयार करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नया संस्करण न केवल गति और आराम में सुधार लाएगा बल्कि वैश्विक स्तर का मानक बनेगा। रेल मंत्री ने यह बातें दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 16वीं अंतरराष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर कहीं।

तीन दिवसीय यह प्रदर्शनी एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी है। इसमें दुनिया की 15 से अधिक देशों की चार सौ से ज्यादा कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। ये कंपनियां भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, रूस, स्वट्जिरलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका की हैं।

वैष्णव ने कहा, “वंदे भारत 4.0 ऐसी ट्रेन होगी जिसकी गुणवत्ता और आराम के स्तर को देखकर दुनिया भर के देश इसे अपनाने की इच्छा करेंगे।” उन्होंने बताया कि नए संस्करण में बेहतर टॉयलेट, अधिक आरामदायक सीटें और उच्च गुणवत्ता का कोच वर्कमैनशिप होगी।

तेज पिकअप, कम आवाज और कंपन

वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत 4.0 को मौजूदा सर्वश्रेष्ठ वैश्विक ट्रेनों को टक्कर देने और उनसे बेहतर प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया जा रहा है। बताया कि वर्तमान में वंदे भारत 3.0 शून्य से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 52 सेकंड में पकड़ लेती है। यह जापान और यूरोप की कुछ बेहतरीन ट्रेन (100 की गति के लिए 54 सेकंड लेती हैं) से तेज है। उन्होंने बताया कि वंदे भारत 4.0 में इस पिकअप क्षमता को अगले स्तर पर ले जाया जाएगा। बेहतर मोटर तकनीक और हल्के डिजाइन से यह ट्रेन और भी कम समय में उच्च गति प्राप्त सकेगी।

350 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार

रेल मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि भारतीय रेल 2047 तक 7,000 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इन कॉरिडोरों पर ट्रेनें 350 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकेंगी।

मौजूदा वंदे भारत 3.0 की रफ्तार

भारत में इस समय वंदे भारत 3.0 ट्रेनें चल रही हैं, जो 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 52 सेकंड में पकड़ सकती हैं। वंदे भारत 4.0 संस्करण में न सिर्फ गति बल्कि आराम, सुरक्षा और डिजाइन में भी सुधार किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल देश में 156 वंदे भारत सेवाएं, 30 अमृत भारत सेवाएं और 4 नामो भारत सेवाएं चलाई जा रही हैं।

