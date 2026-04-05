ईरान में घुसकर कैसे अपने पायलट को निकाल लाया अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने थपथपाई अपनी पीठ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में फंसे दोनों पायलट्स को निकाल लिया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरे पायलट को चोट आई है लेकिन वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यह ऑपरेशन कितना कठिन था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में मार गिराए गए दो अमेरिकी विमानों के पायलट्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एक पायलट को पहले ही बचा लिया गया था और दूसरे को अब निकाला गया है। विमान के चालक दल का यह सदस्य शुक्रवार से लापता था, जब ईरान ने अमेरिकी एफ-15 ई स्ट्राइक ईगल विमान को मार गिराया था। अमेरिका का कहना है कि यह बेहद कठिन अभियान था। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि घंटों तक चले ऑपरेशन में रियल टाइम ट्रैकिंक गी गई और फिर खतरों से जूझते हुए फंसे हुए अमेरिकी कर्नल को निकाला गया।
कैसे चलाया गया अभियान
अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी ने अल-जजीरा को बताया कि यूएस आर्मी के कर्नल ईरान की सेना के घेरे में बहुत अंदर फंसे हुए थे। वहीं सीनियर अधिकारी लगातार उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर दर्जनों विमानों को हथियारों से लैस करके एयरस्पेस को सुरक्षित करने के लिए तैनात कर दिया गया।
ईरानी सेना की ओर से भी गोलीबारी
इसके बाद कर्नल को बचाने के लिए अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी। अधिकारी ने बताया कि यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। ईरानी सेना भी लगातार गोलीबारी कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि पायलट को चोटें आई हैं लेकिन वह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन से पता चलता है कि ईरान के आसमान में भी अमेरिका को कोई रोक नहीं सकता है। वहीं ईरान की तरफ से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है।
यह लड़ाकू विमान फरवरी के अंत में शुरू हुए संघर्ष के बाद ईरानी क्षेत्र में गिरने वाला पहला अमेरिकी विमान था। ट्रंप ने पिछले सप्ताह कहा था कि अमेरिका ने ईरान को ''चकनाचूर'' कर दिया है और युद्ध को ''बहुत जल्दी'' खत्म कर देगा। शुक्रवार को एफ-15 ई विमान के गिरने के बाद अमेरिका ने तेजी से खोज और बचाव अभियान चलाया, जो ईरान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत कोहगिलुयेह और बोयर-अहमद के पहाड़ी क्षेत्र पर केंद्रित था।
ईरान ने अमेरिकी हेलिकॉप्टर को भी निशाना बनाने का दावा किया
ईरान ने 'दुश्मन पायलट'' की जानकारी देने वालों के लिए इनाम की भी घोषणा की थी। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने शनिवार को दावा किया कि उसने शुक्रवार को दो अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाया, हालांकि एसोसिएटेड प्रेस इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सका।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें