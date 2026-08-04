दतिया 2 बार कैसे हारी भाजपा, कांग्रेस का स्टार कौन; नरोत्तम मिश्रा फैक्टर का कितना असर

मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी है। सोमवार को घोषित उपचुनाव के नतीजों में भाजपा को महज गुजरात की मांजलपुर सीट पर जीत मिली है। पार्टी अपना दशकों पुराना गढ़ बिहार का बांकीपुर भी हार गई।

बांकीपुर गंवाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की दतिया सीट को दोबारा जीतने का मौका भी गंवा दिया। सोमवार को घोषित नतीजों में पार्टी यहां कांग्रेस के हाथों लगातार दूसरी बार हार गई। अब जानकार इसकी कई वजह गिनाते हैं। यह सीट चर्चा में इसलिए भी रही, क्योंकि यहीं से भाजपा के एमपी में गृहमंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा को भी हार का सामना करना पड़ा था और इस बार भी टिकट वितरण के समय वह खासे चर्चा में थे।

कांग्रेस के घनश्याम तिवारी ने 6 हजार से ज्यादा मतों के अंतर से भाजपा के दतिया जीतने का प्लान चौपट कर दिया। इतना ही नहीं उन्होंने हराया भी RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बड़े नामों में शुमार आशुतोष तिवारी को है। माना जा रहा है कि इस चुनाव से मिश्रा की कुछ समय तक दूरी और उन्हें टिकट नहीं देना भाजपा की हार की एक बड़ी वजह रही है। हालांकि, प्रदेश सरकार समर्थन कम होने से इनकार कर रही है।

नरोत्तम मिश्रा फैक्टर टिकट बंटवारे के समय से ही दतिया का यह चुनाव चर्चा में आ गया था। वजह थी कि तिवारी की उम्मीदवारी की घोषणा हुई और मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतर आए थे। कई इस्तीफे भी हुए और काफी प्रदर्शन हुआ। हालांकि, चुनाव आते तक हालात समान्य हो गए थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि तिवारी के नॉमिनेशन से ज्यादा चर्चाएं मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी की थीं।

एक वजह यह भी हालांकि, मैदान पर राज्य के पूर्व गृहमंत्री भी उतरे थे और प्रचार भी किया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में भाजपा नेता कहते हैं कि तिवारी को मिश्रा के उस वोटर बेस की जरूरत थी, जो दो दशक से उनके साथ थे। ऐसे में उन्हें खुद को ऐसे नेता से अलग दिखाना मुश्किल होगा, जिसे पार्टी ने हाल ही में टिकट नहीं दिया।

भाजपा के एक नेता ने अखबार को बताया, 'जो वोटर चाहते थे कि BJP मिश्रा के दौर से आगे बढ़े, तो उनके लिए वोट न देने की यह एक बड़ी वजह थी। जो लोग मिश्रा के वफादार थे और टिकट न मिलने को अपना निजी अपमान मानते थे, उनके लिए तिवारी की उम्मीदवारी कभी भी अपने नेता के नाम की जगह नहीं ले सकती थी।'

कैसे कांग्रेस ने दोबारा जीती सीट अखबार से चर्चा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बताते हैं कि इसका श्रेय सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को जाता है। रिपोर्ट में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कुशवाहा ही दतिया में प्रचार के मुख्य सूत्रधार रहे। इस जीत के साथ ही वह भी कांग्रेस के उभरते नेताओं में शामिल हो गए हैं।

उन्होंने अखबार से बातचीत में इस चुनाव में जीत की वजह मिश्रा का बर्ताव बताया है। उन्होंने कहा, 'सबसे बड़ा फैक्टर नरोत्तम मिश्रा की दादागिरी थी।' उन्होंने कहा, 'भाजपा सरकार ने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल लोगों को डराने में किया और भ्रष्टाचार भी बहुत था। लोग इससे परेशान हो गए थे।' वह यह भी बताते हैं कि क्षेत्र के लोग दूसरे राज्यों में काम करने जा रहे थे।

क्यों भाजपा दतिया में मुश्किल में दिखी रिपोर्ट के अनुसार, इसकी तीन वजहें नजर आती हैं। पहला, 72 साल के सिंह क्षेत्र में जाने माने नेता हैं। इससे पहले वह दो बार जीत भी चुके हैं। जबकि, तिवारी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के एक नेता ने अखबार से कहा, 'तिवारी के उलट जो अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, सिंह को किसी परिचय की जरूरत नहीं थी। उनके पास दशकों पुराने निजी नेटवर्क थे, जो कांग्रेस से भी आगे तक फैला हुआ था।'