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दतिया 2 बार कैसे हारी भाजपा, कांग्रेस का स्टार कौन; नरोत्तम मिश्रा फैक्टर का कितना असर

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी है। सोमवार को घोषित उपचुनाव के नतीजों में भाजपा को महज गुजरात की मांजलपुर सीट पर जीत मिली है। पार्टी अपना दशकों पुराना गढ़ बिहार का बांकीपुर भी हार गई।

Datia Result
मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को पार्टी ने उपचुनाव में टिकट नहीं दिया था। (PTI Photo)

बांकीपुर गंवाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की दतिया सीट को दोबारा जीतने का मौका भी गंवा दिया। सोमवार को घोषित नतीजों में पार्टी यहां कांग्रेस के हाथों लगातार दूसरी बार हार गई। अब जानकार इसकी कई वजह गिनाते हैं। यह सीट चर्चा में इसलिए भी रही, क्योंकि यहीं से भाजपा के एमपी में गृहमंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा को भी हार का सामना करना पड़ा था और इस बार भी टिकट वितरण के समय वह खासे चर्चा में थे।

कांग्रेस के घनश्याम तिवारी ने 6 हजार से ज्यादा मतों के अंतर से भाजपा के दतिया जीतने का प्लान चौपट कर दिया। इतना ही नहीं उन्होंने हराया भी RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बड़े नामों में शुमार आशुतोष तिवारी को है। माना जा रहा है कि इस चुनाव से मिश्रा की कुछ समय तक दूरी और उन्हें टिकट नहीं देना भाजपा की हार की एक बड़ी वजह रही है। हालांकि, प्रदेश सरकार समर्थन कम होने से इनकार कर रही है।

नरोत्तम मिश्रा फैक्टर

टिकट बंटवारे के समय से ही दतिया का यह चुनाव चर्चा में आ गया था। वजह थी कि तिवारी की उम्मीदवारी की घोषणा हुई और मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतर आए थे। कई इस्तीफे भी हुए और काफी प्रदर्शन हुआ। हालांकि, चुनाव आते तक हालात समान्य हो गए थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि तिवारी के नॉमिनेशन से ज्यादा चर्चाएं मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी की थीं।

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एक वजह यह भी

हालांकि, मैदान पर राज्य के पूर्व गृहमंत्री भी उतरे थे और प्रचार भी किया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में भाजपा नेता कहते हैं कि तिवारी को मिश्रा के उस वोटर बेस की जरूरत थी, जो दो दशक से उनके साथ थे। ऐसे में उन्हें खुद को ऐसे नेता से अलग दिखाना मुश्किल होगा, जिसे पार्टी ने हाल ही में टिकट नहीं दिया।

भाजपा के एक नेता ने अखबार को बताया, 'जो वोटर चाहते थे कि BJP मिश्रा के दौर से आगे बढ़े, तो उनके लिए वोट न देने की यह एक बड़ी वजह थी। जो लोग मिश्रा के वफादार थे और टिकट न मिलने को अपना निजी अपमान मानते थे, उनके लिए तिवारी की उम्मीदवारी कभी भी अपने नेता के नाम की जगह नहीं ले सकती थी।'

कैसे कांग्रेस ने दोबारा जीती सीट

अखबार से चर्चा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बताते हैं कि इसका श्रेय सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को जाता है। रिपोर्ट में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कुशवाहा ही दतिया में प्रचार के मुख्य सूत्रधार रहे। इस जीत के साथ ही वह भी कांग्रेस के उभरते नेताओं में शामिल हो गए हैं।

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उन्होंने अखबार से बातचीत में इस चुनाव में जीत की वजह मिश्रा का बर्ताव बताया है। उन्होंने कहा, 'सबसे बड़ा फैक्टर नरोत्तम मिश्रा की दादागिरी थी।' उन्होंने कहा, 'भाजपा सरकार ने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल लोगों को डराने में किया और भ्रष्टाचार भी बहुत था। लोग इससे परेशान हो गए थे।' वह यह भी बताते हैं कि क्षेत्र के लोग दूसरे राज्यों में काम करने जा रहे थे।

क्यों भाजपा दतिया में मुश्किल में दिखी

रिपोर्ट के अनुसार, इसकी तीन वजहें नजर आती हैं। पहला, 72 साल के सिंह क्षेत्र में जाने माने नेता हैं। इससे पहले वह दो बार जीत भी चुके हैं। जबकि, तिवारी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के एक नेता ने अखबार से कहा, 'तिवारी के उलट जो अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, सिंह को किसी परिचय की जरूरत नहीं थी। उनके पास दशकों पुराने निजी नेटवर्क थे, जो कांग्रेस से भी आगे तक फैला हुआ था।'

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उन्होंने कहा, 'दतिया में उनकी साख, शाही वंश और पुराने रिश्तों की वजह से उन्हें कांग्रेस के पक्के वोटरों के अलावा भी समर्थन मिल सका। इससे पार्टी के अंदर गुटबाजी से होने वाले नुकसान को कम किया जा सका।' खबर है कि सिंह ने माइग्रेशन, बेरोजगारी, फर्टिलाइजर की कमी जैसे मुद्दे उठाए।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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