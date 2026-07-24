अनशन तोड़ने को कैसे राजी हुए सोनम वांगचुक, किसने की उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो से बात? इनसाइड स्टोरी
सोनम वांगचुक, उनकी पत्नी और समर्थकों की मौजूदगी में पत्र को पढ़ते हुए जेपी नड्डा ने सरकार के वचनों की घोषणा की। इसके मुताबिक, प्रदर्शनकारियों पर कोई केस नहीं होगा।
Sonam Wangchuk News: NEET पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरकार के लिखित आश्वासन के बाद प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात अपना 26 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दिया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ (PMO) के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में वांगचुक ने जूस पीकर अपना व्रत तोड़ा। इससे पहले दिन भर सरकार में कई दौर की उच्च स्तरीय बैठकें हुईं।
एनडीटीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि देश भर में बढ़ते छात्र प्रदर्शनों और सोनम वांगचुक के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ चार घंटे लंबी एक आपातकालीन बैठक की। इस बैठक में सरकार ने वांगचुक के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने का फैसला किया।
गृह मंत्री के निर्देशों के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो से फोन पर बात की और उन्हें सरकार की प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाते हुए वांगचुक को अनशन खत्म करने के लिए मनाने का अनुरोध किया। इसके बाद देर शाम दोनों केंद्रीय मंत्री खुद मेदांता अस्पताल पहुंचे और सोनम वांगचुक को सरकार का आधिकारिक आश्वासन पत्र सौंपा।
सरकार ने क्या-क्या दिए आश्वासन
सोनम वांगचुक, उनकी पत्नी और समर्थकों की मौजूदगी में पत्र को पढ़ते हुए जेपी नड्डा ने सरकार के वचनों की घोषणा की। इसके मुताबिक, प्रदर्शनकारियों पर कोई केस नहीं होगा। जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च में शामिल हुए युवाओं पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के तहत एक नया कड़ा कानून अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। साथ ही, NEET पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले पीड़ित छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग पर सरकार सकारात्मक विचार कर रही है। सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधारात्मक बदलावों पर संसद में विस्तृत बहस कराने का आश्वासन दोहराया गया।
बातचीत के लिए सरकार तैयार
कॉकरोच जनता पार्टी की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने आश्वासन दिया है कि छात्र प्रतिनिधियों को शुक्रवार को किसी तटस्थ स्थल पर औपचारिक वार्ता के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि CJP नेताओं ने इससे पहले मंत्रियों के आवास या कार्यालय में बैठक करने से मना कर दिया था और तटस्थ स्थान पर ही वार्ता की शर्त रखी थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश
सोनम वांगचुक द्वारा अनशन वापस लेने की घोषणा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने लिखा, "मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपना स्वास्थ्य सुधारें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी सदैव स्वस्थ रहें।"
लद्दाख लौटने की इच्छा
अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक ने वापस लद्दाख लौटने की इच्छा जताई। सूत्रों के अनुसार, वांगचुक ने मंत्रियों को आश्वस्त किया कि लद्दाख रवाना होने से पहले वे आंदोलनरत छात्रों और समर्थकों से बात करेंगे। उन्होंने वादा किया कि वे छात्रों से सरकार के वचनों पर भरोसा बनाए रखने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को किसी भी अराजक या असामाजिक तत्व के हाथों में न जाने देने की अपील करेंगे, ताकि आंदोलन का नैतिक बल और पवित्रता बनी रहे।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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