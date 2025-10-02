कैसे हुई गायक जुबिन की मौत? सिंगापुर पुलिस ने बताया, कोरोनर जांच का इंतजार

Zubin Garg case update: मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत के बाद सिंगापुर में भी माहौल गर्म है। स्थानीय पुलिस ने शुरुआती जांच में किसी भी तरह की आपराधिक साजिश से इनकार किया था। अब वहां पर लोग इस मौत के मामले में कोरोनर जांच की मांग कर रहे हैं।

मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत का मामला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस पूरी घटना के सिलसिले में अभी तक जुबिन के दो करीबियों, श्यमाकानू महंत और सिद्दार्थ शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है और दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। सीआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत तीनों ऐंगल से जांच की जा रही है।

भारत में जारी गिरफ्तारियों के बीच सिंगापुर में भी इस मौत का रहस्य बना हुआ है। स्थानीय अखबार द स्ट्रेट्स टाइम्स के मुताबिक सिंगापुर पुलिस ने बताया कि उन्होंने शुरुआती जांच के आधार पर जुटाए गए तथ्यों को और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया है। इन रिपोर्ट्स में पुलिस ने गर्ग की मौत में किसी भी तरह की आपराधिक साजिश की संभावना से इनकार किया था। हालांकि, सिंगापुर में भी इस मौत को लेकर लोगों के मन में शंका की स्थिति है। ऐसे में लिमन लॉ कॉर्पोरेशन के सहायक निदेशक एन काई लिंग ने कोरोनर जांच पर अपना भरोसा जताया है। उन्होंने कहा, "जुबिन गर्ग के मामले में एक कोरोनर जांच संभवतः डूबने से पहले के घटनाक्रमों को स्पष्ट कर सकती है। इस जांच के आधार पर यह पता किया जा सकता है कि मौत, कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुई।

आपको बता दें सिंगापुर में कोरोनर एक न्यायिक अधिकारी होता है, जिसका काम किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारणों और परिस्थितियों की आधिकारिक जांच करना होता है। एन काईलिंग के मुताबिक, आपराधिक साजिश शब्द की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है। ऐसे में यह कह पाना मुश्किल है। हालांकि सिंगापुर पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है कि जुबिन की मौत किसी आपराधिक हिंसा की वजह से हुई।

आपको बता दें यहां भारत में इस मामले को लेकर एसटीएफ लगातार जांच कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में जांच कर रही सीआईडी के पास सिंगापुर के जनरल हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, जिसमें मौत का कारण डूबना बताया गया था। इसके अलावा गुवाहाटी में किए गए दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में अभी कुछ भी सामने नहीं आ सका है।

इस मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा ने पहले ही साजिश की आशंका जताई थी। इसके अलावा जबिन की पत्नी गरिमा सैंकिया ने भी साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जुबिन आग और पानी के नजदीक नहीं जाते थे। आग और पानी के करीब जाने पर कई बार उन्हें दौरा भी पड़ता था... यह पूरी बात गर्ग के मैनेजर और ऑर्गनाइजर को पता थी। इसके बाद भी यह लोग उन्हें लेकर पानी में गए और तो और उन्हें पानी में उतरने भी दिया।