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भारत से ब्रिटेन कैसे पहुंच गया था कोहिनूर, जानें कितनी है बेशकीमती हीरे की कीमत

May 01, 2026 09:10 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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कोहिनूर हीरे की कीमत 1 अरब अमेरिकी डॉलर बताई जाती है। यह हीरा नादिर शाह के पास था और वह ईरान लेकर चला गया। ईरान से शाहशुजा के पास और फिर महाराजा रणजीत सिंह को मिला। महाराजा दिलीप सिंह से इसे अंग्रेजों ने ले लिया था।

भारत से ब्रिटेन कैसे पहुंच गया था कोहिनूर, जानें कितनी है बेशकीमती हीरे की कीमत

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की अमेरिका यात्रा के दौरान कोहिनूर हीरे की बात करके एक पुरानी बहस फिर से छेड़ दी है। किंग चार्ल्स से मुलाकात से पहले ही ममदानी ने कहा था कि वह कोहिनूर हीरा भारत को लौटाने को लेकर बात करेंगे। बता दें कि यह 100 कैरेट की शुद्धता वाला बेशकीमती हीरा है। कहा जाता है कि दुनिया में कोई हीरा इसके जैसा नहीं है।

कैसे ब्रिटेन पहुंच गया नायाब हीरा

1849 में ऐंग्लो-सिख युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा दिलीप सिंह को लाहौर की संधि के लिए मजबूर कर दिया था। उस समय उनकी उम्र महज 10 साल की थी। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर संधि के तहत कोहिनूर को अपने कब्जे में लेने की शर्त रखी थी। इसके बाद यह हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया था। यह हीरा ब्रिटेन के शाही क्राउन में लगाया जाता था। महारानी एलिजाबेथ II भी इसे क्राउन में पहनती थी। हालांकि अब इसे लंदन के टावर में रख दिया गया है।

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कितनी है कोहिनूर की कीमत

रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि 100 कैरेट के इस हीरे की कीमत लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर है। भारतीय रुपयों में बात करें तो यह लगभग 9540 करोड़ रुपये होता है। विलियम डेलरिम्पल ने अपनी किताब 'कोहिनूर दर स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इनफेमस डायमंड' में लिखा है कि इसे बेचकर पूरी दुनिया को ढाई दिन का खाना खिलाया जा सकता था। कोहिनूर का इतिहास भी काफी रोमांचक है। नादिरशाह के पास आने के बाद ही कोहिनूर पर लोगों का ज्यादा ध्यान गया और फिर यह मशहूर होने लगा। पूरी दुनिया में कोहिनूर की चर्चा होने लगी।

मोहम्मद शाह रंगीला से हासिल किया कोहिनूर

नादिरशाह ने राजधानी दिल्ली के पास ही करनाल में डेढ़ लाख सैनिकों के साथ कत्लेआम मचा दिया। इतिहासकारों के मुताबिक नादरिशाह के सैनिक जब दिल्ली में घुसे तो व्यापारियों के साथ उनकी झड़पें होने लगीं। इसके बाद नादरिशाह के सैकड़ों सैनिक मारडाले गए। इससे आगबबूला होकर नादिरशाह ने दिल्ली में भी कत्लेआम का आदेश दे दिया। बताया जाता है कि पुरानी दिल्ली इलाके में उस समय लगभग तीस हजार लोग मारे गए थे।

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इस कत्लेआम के बाद मोहम्मद शाह के सेनापति सरेंडर करने के लिए आगे आए। उनकी पगड़ी में ही यह हीरा बंधा हुआ था। संधि के तौर पर नादिरशाह ने पगड़ी बदली और हीरा नादरिशाह के पास चला गया। नादरिशाह इसे लेकर ईरान गया और अपने तख्त में जड़वा दिया।

महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा कोहिनूर

कोहिनूर हीरा किसी के पास ज्यादा वक्त तक नहीं रहा बल्कि यह बेशकीमती हीरा जिसके पास रहा उसपर संकट के बादल मंडराते ही रहे। नादिरशाह का कत्ल कर दिया गया और उसके अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास यह हीरा चला गया। इसके बाद कई हाथों से होते हुए यह हीरा शाहशुजा के पास पहुंचा। 1812 में कश्मीर के सूबेदार अतामोहम्मद से कश्मीर को मुक्त करवाने के लिए जब महाराजा रणजीत सिंह ने उसे चुनौती दी तो वह डरकर कश्मीर छोड़कर भाग गया। इसकी कैद में महमूद शाह द्वारा पराजित शाहशुजा था जो कि शेरगढ़ के किले में कैद गिया गया था।

शाहशुजा की पत्नी वफा बेगम ने महाराजा रणजीत सिंह से अपने शौहर को छोड़ने की गुजारिश की। रणजीत सिंह के सामन वफा बेगम ने कहा कि इसके बदले वह बेशकीमती कोहिनूर भेंट कर देंगी। महाराजा रणजीत सिंह ने प्र्ताव स्वीकार कर लिया और शाहशुजा को छोड़ दिया लेकिन वफा बेगम अपनी बात से मुकर गई। वह हीरा सौंपने में आनाकानी करने लगी। इसके बाद वफा बेगम ने नकली कोहिनूर महाराज को भेंट कर दिया। जौहरियों ने जांच की तो इसकी असलियत का पता चला। महाराजा रणजीत सिंह ने वफा बेगम की हवेली को घिरवा लिया और दाना-पानी बंद करवा दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने शाहशुजा को काबुल की राजगद्दी दिलवाने का आश्वासन दिया और पगड़ी बदल भाई बनाने के लिए उससे पगड़ी बदल ली। शाहशुजा की पगड़ी में कोहिनूर लगा था जो कि महाराजा रणजीत सिंह के पास आ गया।

1839 में रणजीत सिंह के निधन के बाद काफी संघर्ष हुआ और 1839 में पांच साल के दिलीप सिंह को पंजाबा का राजा बनाया गया। इसी के बाद ऐंग्लो-सिक युद्ध हुआ और यह हीरा अँग्रेजों के कब्जे में चला गया।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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