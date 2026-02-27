केरल कैसे हुआ केरलम, नाम बदलने का किसका था आइडिया? जानें इनसाइड स्टोरी
उनका तर्क है कि 'केरलम' शब्द राज्य की मलयाली पहचान, संस्कृति और इतिहास को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है। यह बदलाव केवल नाम का नहीं, बल्कि क्षेत्रीय गौरव को सम्मान देने का प्रयास है।
Keralam: केंद्र सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केरल राज्य का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही अब सरकारी दस्तावेजों और बोलचाल में राज्य को उसके पारंपरिक और भाषाई रूप में पहचान मिलेगी। इस बदलाव के सबसे बड़े सूत्रधार के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का नाम सामने आ रहा है।
सूत्रों के अनुसार, राजीव चंद्रशेखर ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने का आग्रह किया था। कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही चंद्रशेखर ने न केवल खुद इस नए नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, बल्कि वे दूसरों को भी 'केरल' की जगह 'केरलम' कहने के लिए टोक रहे हैं और इसे सही कर रहे हैं।
रेल मंत्री के यहां 'केरलम' जायके के साथ जश्न
कैबिनेट के इस फैसले का असर दिल्ली के गलियारों में भी दिखने लगा है। गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सुधारों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, लेकिन सबका ध्यान वहां मौजूद 'केरलम लंच' ने खींचा। कैबिनेट के फैसले का जश्न मनाने के लिए अधिकारियों और मीडियाकर्मियों के लिए विशेष रूप से केरलम की पारंपरिक रसोई सजाई गई थी। दोपहर के भोजन में अप्पम, इडियप्पम, वेजिटेबल स्टू, और रेड राइस (लाल चावल) के साथ केरल शैली का 'वरथु अर्चा' सांभर और रसम परोसा गया। इसके अलावा मेन्यू में थोर्न, एरीसेरी, पापड़म, दही और तीन तरह के अचार भी शामिल थे।
क्यों बदला गया नाम?
राज्य का नाम बदलने की मांग लंबे समय से लंबित थी। मलयालम भाषा में राज्य को हमेशा से 'केरलम' ही कहा जाता रहा है, जबकि अंग्रेजी और हिंदी में इसे 'केरल' के रूप में पहचान मिली थी। संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव के जरिए अब इसे हर भाषा में 'केरलम' के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
नाम बदलने की इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक पुनरुद्धार के रूप में देखा जा रहा है। राजीव चंद्रशेखर जैसे नेताओं का मानना है कि यह कदम मलयाली गौरव को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देगा। अब जबकि केंद्र ने अपनी मंजूरी दे दी है, आने वाले समय में सभी आधिकारिक संचार और मील के पत्थरों पर भी यह बदलाव नजर आएगा।
