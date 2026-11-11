Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पहले मिले अलर्ट और CRPF की मुस्तैदी ने कैसे रोका बड़ा हमला? कुलगाम में आतंकियों की साजिश नाकाम

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
share

हालांकि, मुस्तैद जवानों की त्वरित और साहसिक जवाबी कार्रवाई ने आतंकियों के एक बड़े और घातक हमले के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस मुठभेड़ और गोलाबारी में 3 CRPF जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है।

Kulgam Encounter
CRPF जवानों के इस त्वरित हमले से घबराकर आतंकी आगे बढ़ने के बजाय उल्टे पैर वापस भागने को मजबूर हो गए।

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार (11 नवंबर 2026) की दोपहर 2:06 बजे आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर एक बार फिर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की। नाले के किनारे बने बांध के पीछे से अचानक निकले आतंकियों ने वहां तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों पर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

हालांकि, मुस्तैद जवानों की त्वरित और साहसिक जवाबी कार्रवाई ने आतंकियों के एक बड़े और घातक हमले के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस मुठभेड़ और गोलाबारी में 3 CRPF जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है।

CCTV में कैद हुई मुठभेड़

घटना के सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, गोलीबारी शुरू होते ही मामूली रूप से घायल हुए एक सीआरपीएफ जवान ने तुरंत मोर्चा संभाला और अपनी राइफल से आक्रामक जवाबी फायरिंग शुरू कर दी।

ये भी पढ़ें:15 सेकंड में 30 राउंड फायरिंग, आतंकियों ने CRPF जवानों को कैसे बनाया निशाना?

जवानों के इस त्वरित हमले से घबराकर आतंकी आगे बढ़ने के बजाय उल्टे पैर वापस भागने को मजबूर हो गए।

घटना स्थल से मात्र कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित सीआरपीएफ कैंप को तुरंत अलर्ट किया गया, जिसके बाद अतिरिक्त बल ने इलाके को घेरकर व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा बल पहले से थे अलर्ट

शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले ही घाटी में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों को लेकर खुफिया अलर्ट जारी किया गया था, जिसके चलते पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई थी।

ये भी पढ़ें:जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, CRPF के जवानों पर फायरिंग; 3 घायल

अधिकारियों के अनुसार, आतंकियों का उद्देश्य सुरक्षाबलों को भारी नुकसान पहुंचाकर घाटी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना था, जिसे जवानों की सतर्कता ने नाकाम कर दिया।

खुफिया एजेंसियों का मानना है कि घाटी में शांतिपूर्ण माहौल और नए स्थानीय युवाओं की भर्ती न के बराबर होने के कारण आतंकी संगठन बौखलाहट और हताशा में हैं। इसी कारण वे अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए इस तरह के छिटपुट हमलों का सहारा ले रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Kulgam Attack: कुलगाम में CRPF कैंप आतंकी हमला, 3 जवान घायल | Jammu Kashmir

पहलगाम आतंकी हमले के बाद से इस इलाके में यह कुछ चुनिंदा घटनाओं में से एक है। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश के लिए 'कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन' (CASO) तेज कर दिया है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Jammu And Kashmir News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candidates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsIndia Newsपहले मिले अलर्ट और CRPF की मुस्तैदी ने कैसे रोका कुलगाम में बड़ा हमला?