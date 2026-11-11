पहले मिले अलर्ट और CRPF की मुस्तैदी ने कैसे रोका बड़ा हमला? कुलगाम में आतंकियों की साजिश नाकाम

हालांकि, मुस्तैद जवानों की त्वरित और साहसिक जवाबी कार्रवाई ने आतंकियों के एक बड़े और घातक हमले के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस मुठभेड़ और गोलाबारी में 3 CRPF जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है।

CRPF जवानों के इस त्वरित हमले से घबराकर आतंकी आगे बढ़ने के बजाय उल्टे पैर वापस भागने को मजबूर हो गए।

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार (11 नवंबर 2026) की दोपहर 2:06 बजे आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर एक बार फिर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की। नाले के किनारे बने बांध के पीछे से अचानक निकले आतंकियों ने वहां तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों पर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

हालांकि, मुस्तैद जवानों की त्वरित और साहसिक जवाबी कार्रवाई ने आतंकियों के एक बड़े और घातक हमले के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस मुठभेड़ और गोलाबारी में 3 CRPF जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है।

CCTV में कैद हुई मुठभेड़ घटना के सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, गोलीबारी शुरू होते ही मामूली रूप से घायल हुए एक सीआरपीएफ जवान ने तुरंत मोर्चा संभाला और अपनी राइफल से आक्रामक जवाबी फायरिंग शुरू कर दी।

जवानों के इस त्वरित हमले से घबराकर आतंकी आगे बढ़ने के बजाय उल्टे पैर वापस भागने को मजबूर हो गए।

घटना स्थल से मात्र कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित सीआरपीएफ कैंप को तुरंत अलर्ट किया गया, जिसके बाद अतिरिक्त बल ने इलाके को घेरकर व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा बल पहले से थे अलर्ट शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले ही घाटी में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों को लेकर खुफिया अलर्ट जारी किया गया था, जिसके चलते पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई थी।

अधिकारियों के अनुसार, आतंकियों का उद्देश्य सुरक्षाबलों को भारी नुकसान पहुंचाकर घाटी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना था, जिसे जवानों की सतर्कता ने नाकाम कर दिया।

खुफिया एजेंसियों का मानना है कि घाटी में शांतिपूर्ण माहौल और नए स्थानीय युवाओं की भर्ती न के बराबर होने के कारण आतंकी संगठन बौखलाहट और हताशा में हैं। इसी कारण वे अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए इस तरह के छिटपुट हमलों का सहारा ले रहे हैं।