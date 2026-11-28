प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार के प्रस्ताव से राज्यों के बीच लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात बरकरार रहेगा।

Delimitaion Bill: केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान परिसीमन बिल पेश करने जा रही है। इसकी तैयारी भी लगभग संपन्न हो चुकी है। इस संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत का जुगाड़ हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु की डीएमके से मिली सहमति के बाद ही परिसीमन से जुड़े संशोधनों को पेश करने के लिए 30 नवंबर से संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। DMK चीफ एमके स्टालिन ने भी परिसीमन विधेयक के समर्थन का ऐलान कर दिया है। स्टालिन ने कहा कि अप्रैल वाले बिल में डीएमके ने जो दो शर्तें रखी थीं, दोनों मान ली गई हैं। यह पार्टी की बड़ी जीत है।

स्टालिन ने समर्थन का ऐलान करते हुए लिखा, ''DMK उस विधेयक का समर्थन करती है जिसमें निष्पक्ष परिसीमन की मांगों को शामिल किया गया है। जिन दो मांगों को लेकर हमने पिछले अप्रैल में परिसीमन विधेयक का विरोध किया था, उन्हें नए विधेयक में लिखित रूप से शामिल कर लिया गया है। यह 2024 से DMK द्वारा किए जा रहे निरंतर संघर्षों की जीत है। यह तमिलनाडु सहित सभी दक्षिणी राज्यों की जीत है।''

उन्होंने आगे कहा, ''हमें बिना भावुक हुए शांति से इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर हम इस परिसीमन विधेयक को हाथ से जाने देते हैं तो क्या होगा? इस विधेयक में 1971 की जनसंख्या के आधार पर सभी राज्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में 50% की वृद्धि का प्रावधान है। इन सभी मुद्दों की अच्छी तरह से जांच करने के बाद DMK ने आज सांसदों की बैठक में परिसीमन के इस स्वरूप का समर्थन करने का निर्णय लिया है, जो व्यावहारिक रूप से संभव है और हमारे लिए फायदेमंद है।"'

आपको बता दें कि पहले 27 नवंबर की सुबह डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें संसदीय दल की नेता कनिमोझी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा की।

इससे पहले स्टालिन ने केंद्र सरकार को याद दिलाया था कि DMK ने हमेशा निष्पक्ष परिसीमन की वकालत की है। उन्होंने सरकार के सामने दो मांगें रखी थी। पहला यह था कि अगर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो लोकसभा में तमिलनाडु की मौजूदा 7.18 प्रतिशत सीटों की हिस्सेदारी किसी भी हाल में कम नहीं होनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया गया राज्यों के बीच सांसदों की संख्या का मौजूदा अनुपात अगले 25 वर्षों तक वैसा ही रखा जाना चाहिए।

कैबिनेट की बैठक में मानी गईं डीएमके की शर्तें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार के प्रस्ताव से राज्यों के बीच लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात बरकरार रहेगा। माना जा रहा कि इससे सरकार दक्षिणी राज्यों की उस आशंका को दूर करना चाहती है, जिसमें जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से यूपी-बिहार जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों की लोकसभा सीटें तेजी से बढ़ने और दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होने पर चिंता जताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में 50% बढ़ोतरी की जाएगी, इसके बाद संख्या 850 हो जाएगी, जिसमें केंद्रशासित प्रदेशों की 35 सीटें होंगी।