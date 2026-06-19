झारखंड में कैसे हारी कांग्रेस, मध्य प्रदेश में किसने दिया धोखा? Rajya Sabha चुनाव की इनसाइड स्टोरी

झारखंड और मध्य प्रदेश के इन झटकों ने कांग्रेस के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ जहां पार्टी भाजपा पर विपक्षी खेमे को तोड़ने का आरोप लगाती है, वहीं 2027 और 2029 की चुनावी जंग के लिए क्षमता खुद साबित करनी होगी।

Rajya Sabha Election Result: संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले विपक्षी दलों द्वारा भाजपा पर दलबदल कराने और संख्या बल बढ़ाने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच खुद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को एक ही दिन हुए चुनावों में दो अलग-अलग राज्यों में भारी शर्मिंदगी और एक राज्य में बड़ी रणनीतिक जीत का सामना करना पड़ा है। आंकड़े पक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस मध्य प्रदेश और झारखंड में दो महत्वपूर्ण राज्यसभा सीटें हार गई, जिसने पार्टी के संगठनात्मक तालमेल, सहयोगियों के साथ गठबंधन प्रबंधन और विधायी फ्लोर रणनीति की कमियों को उजागर कर दिया है।

इसके विपरीत, उसी दिन कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस ने अपने केवल 135 विधायकों के दम पर सहयोगियों और विपक्ष से 16 अतिरिक्त वोट हासिल कर एकतरफा जीत दर्ज की। इन दो विरोधाभासी नतीजों ने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि एक ही दिन हुए चुनावों में कांग्रेस का चुनावी प्रबंधन इतना अलग क्यों नजर आया?

झारखंड में क्यों हारी कांग्रेस? झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार प्रणव झा के पास जीत के लिए जरूरी 28 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अजय शर्मा को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। सूत्रों के मुताबिक, बघेल केवल 6 से 8 जून के बीच रांची में रहे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सिर्फ एक बार मिले और चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण दौर से पहले ही वहां से चले गए। अजय शर्मा वही प्रबंधक हैं जो पहले हरियाणा राज्यसभा चुनाव में अजय माकन की अप्रत्याशित हार के दौरान भी चुनावी प्रबंधन देख रहे थे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, एआईसीसी महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने भी झारखंड के इस मुकाबले में सक्रिय दिलचस्पी नहीं ली, जिससे अंततः उम्मीदवार को हार झेलनी पड़ी। सूत्रों को शक है कि राजद (RJD) के 4 और भाकपा-माले (CPI-ML) के 2 विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ जाकर परिमल नाथवानी को वोट दिया। माना जा रहा है कि राजद ने बिहार में हुए राज्यसभा चुनाव का बदला लिया है, जहां कांग्रेस विधायकों की अनुपस्थिति के कारण राजद उम्मीदवार ए.डी. सिंह हार गए थे। कांग्रेस आलाकमान इस नाराजगी को दूर करने में पूरी तरह नाकाम रहा।

चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिमल नाथवानी के साथ हुई मुलाकात ने विधायकों के बीच यह संदेश दिया कि सोरेन का परोक्ष समर्थन नाथवानी को है, जिससे खेल पूरी तरह बिगड़ गया।

मध्य प्रदेश में तकनीकी चूक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी की करीबी मानी जाने वाली मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी मतदान से पहले ही खत्म हो गई। 9 जून को स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नामांकन पत्र को खारिज कर दिया, क्योंकि उनके हलफनामे में तेलंगाना के एक पुराने अदालती मामले की जानकारी अधूरी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बात से हैरान हैं कि तीन बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं एक वरिष्ठ नेता तकनीकी आधार पर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं।

पार्टी के एक धड़े को इसमें अंदरूनी साजिश का भी शक है। मीनाक्षी नटराजन को टिकट देने के चक्कर में पार्टी ने राज्य के कई दिग्गज नेताओं जैसे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी और शोभा ओझा की दावेदारी को नजरअंदाज कर दिया था, जिससे स्थानीय स्तर पर असंतोष था।

कर्नाटक में DK की अचूक रणनीति जहां एक तरफ कांग्रेस झारखंड और एमपी में बिखर रही थी, वहीं कर्नाटक में मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद की जोड़ी ने विपक्ष के खेमे में ही सेंध लगा दी। कांग्रेस के सभी 5 उम्मीदवार विधान परिषद (MLC) का चुनाव आसानी से जीत गए। कांग्रेस के पास खुद के 135 विधायक थे, लेकिन उसके उम्मीदवारों को कुल 151 वोट मिले।