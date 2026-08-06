बारिश, जानवर और रफ्तार; कैसे हुई अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान की मौत
माफिया अतीक अहमद के एक और बेटे की मौत हो गई है। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद अब आबान ने सड़क हादसे में जान गंवा दी है। उसके दो बेटे उमर और अली जेल में बंद हैं। जबकि, अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन रहे अतीक अहमद के बेटे आबान की मौत हो गई है। उसकी मौत सड़क हादसे की वजह से हुई है। जान गंवाने वालों में सोनू नाम का एक और शख्स शामिल है। जबकि, तीन लोग घायल हुए हैं। खबर है कि यह हादसा झांसी से कुछ दूर ही हुआ है। हादसा इतनी जबरदस्त था कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह खत्म हो चुका है।
कैसे हुआ हादसा
आबान जेल में बंद अपने भाई अली से मुलाकात के लिए झांसी जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वाहन हादसे का शिकार हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, यात्रा के समय तेज बारिश हो रही थी और सड़क पर जानवर आ गया था। इसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया था। हालांकि, अब तक हादसे की वजह का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है।
आगे की सीट पर बैठा था आबान
क्रेटा कार में आगे की सीट पर बैठे आबान अहमद और उसके साथी सोनू खान के सिर में गंभीर चोटें आईं और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार में फंसे अन्य घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायलों की पहचान उमर अहमद, मोहम्मद जैद और असलम के रूप में हुई है। तीनों प्रयागराज के निवासी बताए गए हैं।
कहां हुआ हादसा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सड़क हादसा झांसी का पास स्टेट हाईवे पर हुआ है। कार में आबान समेत कुल पांच लोग सवार थे। हादसे में मारा गया एक अन्य युवक आबान का दोस्त बताया जा रहा है। जबकि, तीनों घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज में लाया गया और ओटी में इलाज शुरू हो चुका है। खबर है कि तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है।
सुबह 10-11 बजे हुआ हादसा
बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह 10-11 बजे के आसपास हुआ है और अब इसे 2 घंटे हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घायलों को शुरुआत में घटनास्थल के पास सामुदायिक केंद्र ले जाया गया था। वहीं, पर आबान को मृत घोषित किया गया था। जबकि, घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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