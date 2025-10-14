सरकार की कोशिशें बेकार, नहीं मानीं IAS अमनीत कुमार; कैसे आधी रात हुआ DGP को छुट्टी पर भेजने का फैसला

सोमवार रात हुईं बड़ी बैठकों के बाद कपूर को छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया गया था। इससे पहले मुख्य सचिव राजेश खुल्लर समेत हरियाणा सरकार के कई बड़े अधिकारी कुमार परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन अंतिम रास्ता नहीं निकल सका।

हरियाणा के IPS वाई पूरन कुमार की मौत के मामले की जांच जारी है। इसी बीच सरकार ने DGP यानी पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। हालांकि, इसके बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। IAS अधिकारी अमनीत कपूर ने पति की मौत के मामले में डीजीपी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

अचानक छुट्टी पर भेजे गए शत्रुजीत कपूर हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली ने कहा, 'हां, सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया है।' इसके अलावा रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारणिया का नाम भी चर्चा में था। शनिवार को उनका तबादला किया गया है। 2001 बैच के अधिकारी कुमार ने सात अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

आधी रात को हुआ फैसला मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमवार रात हुईं बड़ी बैठकों के बाद कपूर को छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया गया था। इससे पहले मुख्य सचिव राजेश खुल्लर समेत हरियाणा सरकार के कई बड़े अधिकारी कुमार परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन अंतिम रास्ता नहीं निकल सका।

खास बात है कि यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार के एक साल पूरी होने के मौके पर बड़े आयोजनों की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जन विश्वास-जन विकास रैली में शामिल होने के लिए शुक्रवार को आ रहे थे, लेकिन अब दौरे को रद्द कर दिया गया है।

पोस्टमॉर्टम से कर दिया इनकार अमनीत पी कुमार ने अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कपूर और बिजारणिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। कुमार का अब तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, क्योंकि परिजनों ने उनकी मांगें पूरी न होने तक इसके लिए सहमति देने से इनकार कर दिया है। हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ के अधिकारी कुमार की पत्नी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं।