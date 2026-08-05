एक्ट्रेस तृषा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी को लेकर डीएमके प्रमुख एम के स्टालिन पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कावेरी मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए की गई।

क्या तृषा पर टिप्पणी को लेकर विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी का दांव तमिलनाडु के मुख्यमत्री थलपति विजय पर उल्टा पड़ गया है। मंगलवार को स्टालिन की गिरफ्तारी और उसके बाद DMK के रिएक्शन को लेकर यह चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में यह कहा जा रहा है कि इस मुद्दे ने हाल ही में सत्ता गंवाने वाली द्रमुक को संजीवनी बूटी दे दी है।

इससे पहले मंगलवार को तमिलनाडु में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मुख्यमत्री विजय की दोस्त एक्ट्रेस तृषा पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने डीएमके नेता उदयनिधि को गिरफ्तार कर लिया। उन पर महिलाओं के प्रति अपमानजनक और दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी करने के आरोप लगाए गए। मंगलवार सुबह तंजावुर पुलिस की एक टीम चेन्नई में उनके ईसीआर नीलांकरई स्थित घर पहुंची और स्टालिन को आठ घंटे से ज्यादा के सफर के बाद तंजावुर ले जाया गया। हालांकि देर रात मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशानुसार बेल पर उन्हें रिहा कर दिया गया।

तृषा पर की थी अभद्र टिप्पणी इससे पहले स्टालिन ने कावेरी और मेकेदातु विवाद पर द्रमुक की विरोध रैली में तृषा पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। रैली में भाषण देते वक्त जब कुछ लोगों ने तृषा-तृषा के नारे लगाए तब उदयनिधि स्टालिन ने विजय और तृषा को लेकर अपमानजक बाते कहीं। इस दौरान वे मुस्कुराते हुए भी नजर आए। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी। फिलहाल पूछताछ के बाद उन्हें स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया गया है। चेंगीपट्टी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने पर सैकड़ों द्रमुक कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।

नतीजों से मायूस DMK को ऑक्सीजन? बीते मई महीने में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK को बड़ी हार मिली। इस चुनाव में थलपति विजय ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाई और द्रमुक को करारा झटका लगा था। हालांकि अब नतीजों के बाद बैकफुट पर दिख रही DMK को उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के बाद अचानक एक नया राजनीतिक मुद्दा मिल गया है। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम ने काफी दिनों से निराश बैठे DMK कैडर में ऑक्सीजन फूंकने का काम किया है।

DMK ने दिखाया दम गिरफ्तारी की खबर आते ही पार्टी के सीनियर नेता एकजुट हो गए और पार्टी कार्यकर्ता सड़कों और पुलिस स्टेशन के बाहर जुट गए। हिरासत से छूटने पर स्टालिन का पूरे जोश के साथ स्वागत भी हुआ। इससे पार्टी ने संकेत दिया कि वो निराशा के दौर से बाहर निकल चुकी है। वहीं पार्टी इसे एक सामान्य कानूनी कार्रवाई के बजाय राजनीतिक बदले और अपने युवा नेता को डराने की कोशिश के रूप में भी पेश करने लगी।

DMK के एक वरिष्ठ नेता ने न्यूज 18 को बताया कि पार्टी को एक ऐसे मुद्दे की तलाश थी जिसके इर्द-गिर्द कैडर को लामबंद किया जा सके। कावेरी जल संकट के बीच एक कथित बयान को लेकर की गई यह कार्रवाई टीवीके की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करती है, और DMK इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी में जुट गई है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन ने भी अपने बेटे उदयनिधि की गिरफ्तारी को लेकर टीवीके पर निशाना साधा है और इसे कावेरी मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने वाली कार्रवाई बताया।