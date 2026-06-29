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मोंगला से तीस्ता तक, बांग्लादेश में चीन का बढ़ता दबदबा कैसे बना भारत के लिए टेंशन

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पिछले कुछ वक्त में बांग्लादेश हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि यहां पर नई सरकार बन चुकी है। इसके बावजूद परेशानी कम नहीं हो रही है। इसकी वजह है, बांग्लादेश में बढ़ता चीन का दखल।

मोंगला से तीस्ता तक, बांग्लादेश में चीन का बढ़ता दबदबा कैसे बना भारत के लिए टेंशन

पिछले कुछ वक्त में बांग्लादेश हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि यहां पर नई सरकार बन चुकी है। इसके बावजूद परेशानी कम नहीं हो रही है। इसकी वजह है, बांग्लादेश में बढ़ता चीन का दखल। चीन लगातार बांग्लादेश में अपनी आर्थिक ताकत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा को लेकर मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है। इसको लेकर खुफिया सूत्रों ने काफी पहले ही चेतावनी दी थी। बदलते वक्त के साथ यह चेतावनी हकीकत में चुनौती बनती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके महत्वपूर्ण सैन्य और जियोपॉलिटिकल असर देखने को मिल सकते हैं। अब बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट को चीन को दे दिया है। कभी यह जगह भारत को मिली हुई थी। लेकिन बांग्लादेश की हालिया हरकत के चलते भारत की चिंता बढ़नी तय है।

भारत को घेरने की तैयारी
अब खुफिया सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है, वह बेहद चौंकाने वाली है। कभी कहा जाता है कि चीन भारत को घेरने की तैयारी में जुटा है। लेकिन अब यह केवल कहने की बात नहीं रह गई है। चीन ने बांग्लादेश में पैठ बनाकर यह काम शुरू भी कर दिया है। चीन, बांग्लादेश में आर्थिक, लॉजिस्टिक और डिफेंस पार्टनरिशप का एक नेटवर्क तैयार कर रहा है। भारत के लिहाज से यह बंगाल की खाड़ी और पूर्वी सीमा क्षेत्र में सुरक्षा के लिए चिंता की बात हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट में 110 एकड़ का आर्थिक क्षेत्र चीन की सरकारी कंपनी को देने का फैसला किया है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि मोंगला एयरपोर्ट 2015 में द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत को दिया गया था।

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व्यावसायिक निवेश से कहीं ज्यादा
इंटेलिजेंस अधिकारियों का मानना है कि मोंगला में बढ़ती चीनी मौजूदगी के साथ चिटगांव पोर्ट में उसकी भागीदारी, व्यावसायिक निवेश से कहीं ज्यादा हैं। न्यूज 18 के मुताबिक चीन द्वारा तैयार किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के शिपिंग मूवमेंट्स, कार्गो मैनिफेस्ट और समेत सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को रीयल-टाइम में ट्रैक कर सकती हैं। अधिकारियों का यह भी आरोप है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चीन को समुद्र में ज्यादा पैठ दे सकता है। इससे वह बंगाल की खाड़ी में व्यावसायिक और रणनीतिक शिपिंग गतिविधियों पर नजर रख सकता है। जासूसी सूत्रों द्वारा जताई गई एक और चिंता ये है कि चीन बांग्लादेश में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए तैनाती कर सकता है।

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भारत पर बढ़ जाएगी निगरानी
सूत्रों के मुताबिक बीजिंग बांग्लादेश में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर (ESM) एरे तैनात कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम बंगाल के सुकना में मुख्यालय वाले भारतीय सेना के 33 कॉर्प्स से रेडियो, माइक्रोवेव और राडार रेडिएशन को इंटरसेप्ट और एनालाइज करना आसान हो जाएगा। आगे के दावों में सूत्र बताते हैं कि मोंगला और चिटगांव में चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्थायी राडार बना सकती है। इससे बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की परिचालन गोपनीयता और स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। ऐसा आंकलन है कि इसके बाद विशाखापत्तनम या कोलकाता से निकलने वाले भारतीय नौसैनिक जहाजों की क्षेत्र में लगातार निगरानी होने लगेगी।

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तीस्ता की चिंता
अब नई चिंता बांग्लादेश के तीस्ता नदी प्रोजेक्ट में चीनी भागीदारी को मंजूरी देने का फैसला है। भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले सिलिगुड़ी कॉरिडोर तक चीनी इंजीनियरों, हाइड्रोलॉजिस्टों और तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती, आने वाले वक्त में परेशानी का सबब बन सकता है। इससे चीन को भारत के सबसे रणनीतिक संवेदनशील स्थानों में से एक के पास भौतिक और मानव खुफिया उपस्थिति बढ़ाने का मौका दे सकती है। तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय से निकलकर सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां यह लाखों लोगों की सिंचाई और आजीविका का प्रमुख स्रोत है। तीस्ता नदी बेसिन भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी गलियारे के निकट स्थित है। यह 22 किलोमीटर चौड़ी भूमि पट्टी मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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