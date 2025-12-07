Hindustan Hindi News
कूंभ के प्रदूषण में कैसे पवित्र रह सकती हैं नदियां? SC के पूर्व जज ने ऐसा क्यों कहा

Dec 07, 2025 06:35 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभय एस. ओका ने हाल ही में कहा कि भारत का संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक सोच विकसित करना चाहिए, लेकिन इस देश में आज भी राजनीतिक दल और नेता धर्मों को खुश करने में लगे हैं। वे अंधविश्वासों के खिलाफ बोलने वालों का समर्थन करने के बजाय उन्हें निशाना बना रहे हैं। जस्टिस ओका नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 16वें वी.एम. तारकुंडे मेमोरियल व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कुंभ मेले का जिक्र करते हुए पूछा कि कैसे प्रदूषित नदियां पवित्र रह सकती हैं।

जस्टिस ओका ने जोर देकर कहा कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना संविधान के अनुच्छेद 51ए(एच) के तहत एक मौलिक कर्तव्य है और इस कर्तव्य का पालन करने से धार्मिक स्वतंत्रता कमजोर नहीं होती है। उन्होंने कहा, "जब आप धर्मों या धार्मिक प्रथाओं में अंधविश्वासों से लड़ते हैं तो आप धर्म के खिलाफ नहीं लड़ते हैं। आप वास्तव में धर्म के उद्देश्य में मदद करते हैं।"

उन्होंने कहा कि अंधविश्वास सभी धर्मों में मौजूद है और इसे धार्मिक भक्ति समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "अंधविश्वास के कई उदाहरण हैं। वैज्ञानिक सोच की कमी केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है।"

जस्टिस ओका ने राजनीतिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, "पार्टियों की परवाह किए बिना, जो राजनीतिक वर्ग हम पर शासन करता है वह धर्मों को खुश करने में विश्वास करता है। इसलिए, यह वर्ग सुधारों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से अनिच्छुक है।" उन्होंने कहा कि तर्कसंगत आवाजों को अक्सर चुप करा दिया जाता है क्योंकि उन्हें गलत तरीके से धर्म-विरोधी के रूप में चित्रित किया जाता है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने में विफलता शासन की विफलता को दर्शाती है।

जस्टिस ओका ने बताया कि अंधविश्वास समाज, पर्यावरण और मौलिक अधिकारों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने धार्मिक उत्सवों के दौरान होने वाली पर्यावरणीय क्षति, जिसमें जल प्रदूषण और लाउडस्पीकरों का अंधाधुंध उपयोग शामिल है, का उल्लेख किया। उन्होंने कुंभ मेले के दौरान होने वाले प्रदूषण का हवाला देते हुए पूछा कि क्या प्रदूषित होने के बाद भी नदियों को "पवित्र" कहा जा सकता है।

उन्होंने नासिक में अगले कुंभ मेले के लिए सैकड़ों दशकों पुराने पेड़ों को काटे जाने की हालिया खबर पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर की गई कार्रवाई संवैधानिक अधिकारों या पर्यावरणीय कर्तव्यों को ओवरराइड नहीं कर सकती है।

जस्टिस ओका ने तर्कवादी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर के काम को याद किया, जिन्होंने प्रयोगों के माध्यम से दिखाया कि अंधविश्वासों का कोई आधार नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, "हममें से कई लोग जानते हैं कि डॉ. दाभोलकर के जीवन का अंत कैसे हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने नागरिकों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने की प्रेरणा देकर संविधान के तहत अपने मौलिक कर्तव्य का पालन किया।"

