3 महीने में कैसे दें रिपोर्ट? कोलकाता भगदड़ की जांच करने वाली SIT की चीफ बोलीं

जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या पंडाल परिसर में भीड़ को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम थे। प्रवेश और निकास द्वारों से लोगों की आवाजाही के कारण कैसे यह घटना हुई।

कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान मची भगदड़ की जांच कर रही एसआईटी की प्रमुख रिटायर जज अनिंदिता रॉय सरस्वती का कहना है कि रिपोर्ट सौंपने के लिए तय की गई तीन महीने की समय सीमा अपर्याप्त है। उन्होंने हालांकि कहा कि उनकी टीम इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। आपको बता दें कि उत्तर कोलकाता के चोरबागन दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर को हुई भगदड़ के कारणों का पता लगाने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के परामर्श से छह सदस्यीय SIT का गठन किया गया था। इस घटना में 19 लोगों की जान चली गई थी और 25 लोग घायल हो गए थे।

एक स्थानीय समाचार चैनल से बात करते हुए रिटायर जज ने कहा, "SIT सदस्य जल्द ही बैठक करके जांच की रूपरेखा तैयार करेंगे। हम घटना स्थल का दौरा करेंगे ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके।" राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट सौंपने के लिए तय की गई तीन महीने की समय-सीमा के बारे में उन्होंने कहा, "यह बहुत कम समय है, लेकिन हम समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।"

भगदड़ को फिर से समझने की कोशिश करेगी एसआईटी जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या पंडाल परिसर में भीड़ को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम थे। प्रवेश और निकास द्वारों से लोगों की आवाजाही के कारण कैसे यह घटना हुई। SIT भगदड़ की घटनाओं के क्रम को फिर से समझने की कोशिश करेगी। भीड़ के अचानक उमड़ने और स्थिति के बिगड़ने के कारणों का पता लगाएगी।

संभावित कारणों की पड़ताल करेगी SIT जांचकर्ता कई संभावित कारणों की पड़ताल करेंगे। अत्यधिक भीड़, खराब मौसम, अफवाहें, सार्वजनिक घोषणाएं, सीटी की आवाज, लोगों की अचानक हलचल और वहां मौजूद लोगों के बीच मची अफरा-तफरी वाले एंगल से भी जांच की जाएगी। वे यह भी जांचेंगे कि क्या बिजली गुल होने या ढांचे में किसी कमी की वजह से 17 अक्टूबर की यह घटना हुई।

जांच टीम CCTV फुटेज, मोबाइल फोन क्लिप, फोरेंसिक रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्ड, पुलिस स्टेशन और कंट्रोल रूम के लॉग, मेडिकल रिकॉर्ड और घटना से जुड़े अन्य सबूतों की बारीकी से जांच करेगी। आयोजकों, पुलिस, निजी सुरक्षा कर्मियों, स्वयंसेवकों, एम्बुलेंस सर्विस, अस्पतालों, दमकल विभाग और प्रशासन की तैयारियों और उनकी प्रतिक्रिया की भी समीक्षा करेगी।