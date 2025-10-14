Hindustan Hindi News
बड़े से बड़े हमले में VIP को कैसे बचाते हैं ब्लैक कैट NSG कमांडो? नहीं आने देते हैं एक खरोंच; VIDEO

संक्षेप: NSG कमांडो की स्थापना 1984 में हुई थी। इसके ‘ब्लैक कैट’ कमांडो देश के वीआईपी शख्सियतों की सुरक्षा के अलावा विशिष्ट आतंकवाद-रोधी और अपहरण-रोधी अभियानों का जिम्मा संभालते हैं।

Tue, 14 Oct 2025 06:30 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
एंटी टेरर ‘ब्लैक कैट’ कमांडो बल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) मंगलवार को अपना 41वें स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए NSG कमांडो की अहम भूमिका को रेखांकित किया है। हरियाणा के मानेसर में NSG मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में NSG ने देश में संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी है।

अमित शाह ने कहा कि NSG ने 1984 के बाद से कई गंभीर हमलों में अपनी बहादुरी से राष्ट्र की रक्षा की है, जिनमें ऑपरेशन अश्वमेध, ऑपरेशन वज्र शक्ति और ऑपरेशन धांगु सुरक्षा शामिल हैं। शाह ने कहा, ‘‘NSG की बहादुरी देखकर देश के हर नागरिक को लगता है कि राष्ट्र की सुरक्षा बेहद सुरक्षित हाथों में है। पूरा देश एनएसजी की बहादुरी पर गर्व करता है। मैं इसके लिए एनएसजी के जवानों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।’’

वीआईपी को कैसे बचाते हैं NSG कमांडो?

इस अवसर पर NSG कमांडो की वीरता का एक अद्भुत उदाहरण भी देखने को मिला। यहां एक प्रदर्शनी के जरिए दिखाया गया कि VIP की सुरक्षा में तैनात कमांडो आपात स्थिति को किस तरह संभालते हैं और शख्स पर खरोंच भी नहीं आने देते। प्रस्तुत वीडियो में एक रोड शो में हुए हमले का चित्रण किया गया। इसमें कहा गया, “रोड शो सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील होता है क्योंकि इसमें आने वाली अधिकतम भीड़ बिना किसी सुरक्षा जांच के आती है और वीआईपी को ऐसी भीड़ के सामने लंबे समय तक नजदीक रहना पड़ता है।”

आगे खतरे की स्थिति में NSG कमांडो की प्रतिक्रिया दिखाई गई। भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व द्वारा रोड शो को बाधित करने कोशिश की जाती है जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तभी अचानक भीड़ से VIP पर हमला होता है और NSG कमांडो खतरा आने पर VIP को फुल बॉडी कवर देते हुए वहां से ले जाते हैं।

1984 में हुई थी स्थापना

गौरतलब है कि NSG कमांडो, जिन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए अक्टूबर 1984 में हुई थी। यह एक संघीय आकस्मिक बल (Federal Contingency Force) है जिसका मुख्य काम देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के सभी पहलुओं से निपटना है, जिसमें बंधक बचाव मिशन, हवाई और समुद्री अपहरण विरोधी कार्य और वीआईपी सुरक्षा शामिल है।

प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला

NSG के स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बल का छठा केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की है। इससे पहले एनएसजी के पांच मौजूदा केंद्र मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गांधीनगर में हैं। गृह मंत्री ने एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला भी रखी, जिसका निर्माण आठ एकड़ क्षेत्र में 141 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। यह अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र न केवल एनएसजी के लिए होगा, बल्कि देश भर के आतंकवाद-रोधी दस्तों के कर्मियों को भी प्रशिक्षित करेगा। शाह ने कहा कि इससे आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई और मजबूत होगी।

