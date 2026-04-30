एग्जिट पोल 2021 में बंगाल में BJP को मिलीं तगड़ी सीटें, पर नतीजे एकदम पलटे; कितने सही थे सर्वे

हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन के लिए मशहूर दक्षिण भारतीय राज्य केरल में 2021 के एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया था। राज्य में लगातार दूसरी बार LDF की जीत का अनुमान लगाया जा रहा था, जो नतीजों में साफ नजर भी आया।

एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल और असम में खुशखबरी लेकर आए हैं। वहीं, कांग्रेस केरल में सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। इधर, अधिकांश सर्वे में तमिलनाडु में DMK यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम मजबूत नजर आ रही है, लेकिन उसे एक्टर विजय की टीवीके से कड़ी चुनौती मिलने के आसार हैं। हालांकि, 2021 में जब एग्जिट पोल आए, तब संभावनाएं जताई जाने लगी थीं कि बंगाल में भाजपा सरकार बना सकती है, लेकिन सत्ता तृणमूल कांग्रेस की बरकरार रही। जानते हैं कि 2021 में एग्जिट पोल कितने सही साबित हुए।

2021 पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल बनाम रिजल्ट कुल सीटें-294 पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल में टीएमसी और भाजपा में कड़ी टक्कर के संकेत मिले थे। हालांकि, जब नतीजे घोषित हुए तो आंकड़े टीएमसी के पक्ष में गए और भाजपा आसपास भी नजर नहीं आ रही थी। 2026 में अधिकांश एग्जिट पोल्स का कहना है कि राज्य में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं, टीएमसी बहुमत के आंकड़े से काफी दूर रह सकती है।

एजेंसी टीएमसी भाजपा एबीपी सी वोटर 152-164 109-121 रिपब्लिक सीएनएक्स 128-138 138-148 टाइम्स नाउ सी वोटर 158 115 रिपब्लिक जन की बात 104-121 162-185 पी-मार्क 152-172 112-132 ईटीजी रिसर्च 164-176 105-115 इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया 130-156 134-160 इंडिया टीवी पीपी 64-88 173-192 इंडिया न्यूज जेकेबी 104-121 162-185 पोल स्ट्रेट 142-152 125-135 नतीजे 215 77

असम में कुछ हद तक सही रहे आंकड़े कुल सीटें- 126 आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो एग्जिट पोल सबसे सटीक असम में ही साबित हुए थे। यहां अधिकांश सर्वे भाजपा की जीत के साथ अच्छे प्रदर्शन का अनुमान लगा रहे थे। हालांकि, नतीजों और सर्वे में सीटों में मामूली अंतर था। 2026 के सर्वे संकेत दे रहे हैं कि राज्य में भाजपा जीत की हैट्रिक दर्ज करेगी। वहीं, मुख्यमंत्री पद के लिए हिमंत बिस्वा सरमा पॉपुलर बने हुए हैं।

एजेंसी भाजपा+ कांग्रेस+ सी वोटर 58-71 53-66 एक्सिस माय इंडिया 75-85 40-50 इंडिया न्यूज जन की बात 70-81 45-55 न्यूज24 टुडेज चाणक्य 70 56 नतीजे 76 49

तमिलनाडु में सही साबित हुआ था DMK की जीत का अनुमान कुल सीटें- 234 तमिलनाडु में, एग्जिट पोल करने वालों ने DMK की सीटों का अनुमान असली नतीजों से थोड़ा ज्यादा लगा दिया था, लेकिन उनकी यह बात सही साबित हुई कि DMK सत्ताधारी AIADMK को हरा देगी। हर एग्जिट पोल ने यह बिल्कुल सटीक बताया था कि DMK को पूर्ण बहुमत मिलेगा। 2026 के एग्जिट पोल से संकेत मिल रहे हैं कि राज्य में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। वहीं, कुछ एग्जिट पोल टीवीके को 100 से ज्यादा सीटों का भी अनुमान लगा रहे हैं।

एजेंसी डीएमके+ AIADMK+ इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया 175-195 38-54 टुडेज चाणक्य 164-186 46-68 जन की बात/सीएनएक्स 160-170 56-68 नतीजे 159 75

केरल में भी मिलते जुलते रहे एग्जिट पोल और नतीजों के आंकड़े कुल सीटें- 140 हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन के लिए मशहूर केरल में 2021 के एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया था। राज्य में लगातार दूसरी बार LDF की जीत का अनुमान लगाया जा रहा था, जो नतीजों में साफ नजर भी आया। 2026 के एग्जिट पोल लेफ्ट को झटका मिलने के संकेत दे रहे हैं। अनुमान लगाया गया है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली UDF सत्ता में वापसी कर सकती है।

एजेंसी एलडीएफ यूडीएफ इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया 104-120 20-36 रिपब्लिक टीवी- सीएनएक्स 72-80 58-64 एबीपी-सी वोटर 71-77 62-68 नतीजे 99 41

पुडुचेरी में एनडीए की जीत कुल सीटें- 30 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के एग्जिट पोल में अनुमान लगाया था कि राज्य में AINRC की अगुवाई वाली एनडीए सत्ता हासिल करेगी। नतीजों में ऐसा हुआ भी। अधिकांश सर्वे में एनडीए को सबसे आगे बताया गया था। राज्य में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं।