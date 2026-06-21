TMC की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? चुनाव होते ही कैसे शुरू हो गए अभिषेक बनर्जी के बुरे दिन

2019 के लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी में अभिषेक बनर्जी का कद तेजी से बढ़ा था। उन्हें ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जाता था। वहीं बंगाल चुनाव के बाद उनके राजनीतिक करियर पर भी संकट बन गया है।

बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी जिस तरह से तबाह हुई है उसके बारे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शायद ही कभी सोचा हो। टीएमसी में टूट के लिए भी ममता बनर्जी को नहीं बल्कि उनके भतीजे और पार्टी के संभावित उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। पार्टी को जितने झटके मिले सबके केंद्र में अभिषेक बनर्जी को ही रखा गया। ऐसे में उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर उन्हें पत्र सौंपा है और 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। इससे पहले 14 जून को काकोली घोष दस्तीदार के नेतृ्त्व में बागी सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की थी और उन्हें अलग गुट के रूप में एनसीपीआई पार्टी में शामिल होने की मंजूरी देने की मांग की थी। बता दें कि नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) बंगाल की एक छोटी सी पार्टी है।

कहां से शुरू हुई बगावत की कहानी बंगाल में हार के बाद वैसे तो बगावत का लावा उबल ही रहा था। वहीं जब विधानसभा में शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने की कवायद शुरू हुई तो 80 में से 60 विधायकों ने इसका विरोध किया और उन्होंने ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता चुन लिया। चुनाव से पहले तक अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जा रहा था और उनकी छवि काफी मजबूत थी। वहीं चुनाव के बाद उनपर पार्टी के अंदर से ही हमले होने लगे। उन्हें बंगाल में टीएमसी की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाने लगा।

सबका निशाना अभिषेक की ही ओर टीएमसी के बागी विधायकों और सांसदों ने भी ममता बनर्जी को नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी को गड़बड़ियों का जिम्मेदार ठहराया और उन्हें घमंडी व्यक्ति बता दिया। कालीघाट आवास पर ममता बनर्जी की बैठक के दौरान कई विधायकों ने सीधा हार का जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी को बताया। फलता सीट से जब जहांगीर खान ने मैदान छोड़ दिया तब भी लोगों ने इसका जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी को बताया।

शोभनदेव चटर्जी को विपक्ष का नेता बनाए जाने को लेकर भी ऋतव्रत बनर्जी और सांदीपन साह ने फर्जी साइन की शियाकत कर दी और उंगली फिर से अभिषेक बनर्जी पर उठने लगीं। टीएमसी ने दोनों विधायकों को पार्टी से निकाला तो दोनों ने गुट बान लिया और करीब 58 विधायकों ने उनका समर्थन कर दिया। उधर सीआईडी हस्ताक्ष मामले में जांच के लिए अभिषेक बनर्जी को समन भेजने लगी। ऋतब्रत बनर्जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। ऋतब्रत ने भी अभिषेक बनर्जी को ही निशाने पर लिया।

20 बाकी सांसदों ने भी अभिषेक बनर्जी पर फोड़ा ठीकरा बगावत करने वाले 20 सांसदों ने भी अभिषेक बनर्जी पर ही टूट का ठीकरा फोड़ा और कहा कि वह बहुत ही घमंडी व्यक्ति हैं। कल्याण बनर्जी ने भी उनको निशाने पर लिया था हालांकि उन्होंने बाद में मामला सुलझा लिया। स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात के दौरान भी वह अभिषेक बनर्जी के साथ थे।

अभिषेक बनर्जी पर धड़ाधड़ दर्ज हो गए केस बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद अभिषेक बनर्जी कानूनी शिकंजे में भी फंसते चले गए। उनपर एक के बाद एक केस दर्ज होने लगे। कोलकाता नगर निगम ने उनके 17 ठिकानों को नोटिस जारी कर दी। उनके माता पिता पर भी अवैध निर्माण करवाने के आरोप लगे। भड़काऊ भाषण को लेकर उनपर केस दर्ज कर लिया गया। पशु और कोयला तस्करी माममले में भी उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच करने लगी।