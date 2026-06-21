TMC की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? चुनाव होते ही कैसे शुरू हो गए अभिषेक बनर्जी के बुरे दिन
2019 के लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी में अभिषेक बनर्जी का कद तेजी से बढ़ा था। उन्हें ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जाता था। वहीं बंगाल चुनाव के बाद उनके राजनीतिक करियर पर भी संकट बन गया है।
बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी जिस तरह से तबाह हुई है उसके बारे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शायद ही कभी सोचा हो। टीएमसी में टूट के लिए भी ममता बनर्जी को नहीं बल्कि उनके भतीजे और पार्टी के संभावित उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। पार्टी को जितने झटके मिले सबके केंद्र में अभिषेक बनर्जी को ही रखा गया। ऐसे में उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर उन्हें पत्र सौंपा है और 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। इससे पहले 14 जून को काकोली घोष दस्तीदार के नेतृ्त्व में बागी सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की थी और उन्हें अलग गुट के रूप में एनसीपीआई पार्टी में शामिल होने की मंजूरी देने की मांग की थी। बता दें कि नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) बंगाल की एक छोटी सी पार्टी है।
कहां से शुरू हुई बगावत की कहानी
बंगाल में हार के बाद वैसे तो बगावत का लावा उबल ही रहा था। वहीं जब विधानसभा में शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने की कवायद शुरू हुई तो 80 में से 60 विधायकों ने इसका विरोध किया और उन्होंने ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता चुन लिया। चुनाव से पहले तक अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जा रहा था और उनकी छवि काफी मजबूत थी। वहीं चुनाव के बाद उनपर पार्टी के अंदर से ही हमले होने लगे। उन्हें बंगाल में टीएमसी की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाने लगा।
सबका निशाना अभिषेक की ही ओर
टीएमसी के बागी विधायकों और सांसदों ने भी ममता बनर्जी को नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी को गड़बड़ियों का जिम्मेदार ठहराया और उन्हें घमंडी व्यक्ति बता दिया। कालीघाट आवास पर ममता बनर्जी की बैठक के दौरान कई विधायकों ने सीधा हार का जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी को बताया। फलता सीट से जब जहांगीर खान ने मैदान छोड़ दिया तब भी लोगों ने इसका जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी को बताया।
शोभनदेव चटर्जी को विपक्ष का नेता बनाए जाने को लेकर भी ऋतव्रत बनर्जी और सांदीपन साह ने फर्जी साइन की शियाकत कर दी और उंगली फिर से अभिषेक बनर्जी पर उठने लगीं। टीएमसी ने दोनों विधायकों को पार्टी से निकाला तो दोनों ने गुट बान लिया और करीब 58 विधायकों ने उनका समर्थन कर दिया। उधर सीआईडी हस्ताक्ष मामले में जांच के लिए अभिषेक बनर्जी को समन भेजने लगी। ऋतब्रत बनर्जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। ऋतब्रत ने भी अभिषेक बनर्जी को ही निशाने पर लिया।
20 बाकी सांसदों ने भी अभिषेक बनर्जी पर फोड़ा ठीकरा
बगावत करने वाले 20 सांसदों ने भी अभिषेक बनर्जी पर ही टूट का ठीकरा फोड़ा और कहा कि वह बहुत ही घमंडी व्यक्ति हैं। कल्याण बनर्जी ने भी उनको निशाने पर लिया था हालांकि उन्होंने बाद में मामला सुलझा लिया। स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात के दौरान भी वह अभिषेक बनर्जी के साथ थे।
अभिषेक बनर्जी पर धड़ाधड़ दर्ज हो गए केस
बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद अभिषेक बनर्जी कानूनी शिकंजे में भी फंसते चले गए। उनपर एक के बाद एक केस दर्ज होने लगे। कोलकाता नगर निगम ने उनके 17 ठिकानों को नोटिस जारी कर दी। उनके माता पिता पर भी अवैध निर्माण करवाने के आरोप लगे। भड़काऊ भाषण को लेकर उनपर केस दर्ज कर लिया गया। पशु और कोयला तस्करी माममले में भी उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच करने लगी।
बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने 2014 में पहली बार डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसके बाद 2019 और 2019 में भी वह सांसद बने। शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय कभी ममता बनर्जी के करीबी हुआ करते थे। वे दोनों बीजेपी में चले गए। इसके बाद अभिषेक बनर्जी का पार्टी में कद बढ़ गया। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद अभिषेक बनर्जी की पार्टी में अहमियत बढ़ गई। 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान जब आई-पैक ने चुनावी रणनीति तैयार की तो अभिषेक बनर्जी और पार्टी के पुराने नेताओं के बीच दरार पड़ी। जानकारों का कहना है कि बगावत की भूमिका वहीं से तय होने लगी थी।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें