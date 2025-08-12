How a convicted person can be restricted From Forming A Political Party says Supreme Court दोषी हैं, सिर्फ इसलिए किसी को राजनीतिक दल बनाने से कैसे रोक सकते हैं? क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट, India News in Hindi - Hindustan
दोषी हैं, सिर्फ इसलिए किसी को राजनीतिक दल बनाने से कैसे रोक सकते हैं? क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट

किसी को राजनीतिक दल बनाने से सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता कि वह दोषी साबित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की।

Tue, 12 Aug 2025 06:27 PM
किसी को राजनीतिक दल बनाने से सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता कि वह दोषी साबित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को वैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके संवैधानिक अधिकार भी छीन लिए जाएं। इस पीआईएल में मांग की गई थी कि दोषसिद्ध अपराधियों को राजनीतिक दल बनाने और टिकट बांटने से रोका जाए। यह पीआईएल 2017 में दाखिल की गई थी। यह भारतीय प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के विवरण से संबंधित है। यह मुद्दा उठाती है कि क्या भारत के चुनाव आयोग दोषी व्यक्तियों द्वारा गठित राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म करने का अधिकार रखता है।

कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस सूर्य कांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि पीआईएल में रोचक मुद्दा उठाया गया है। हालांकि बेंच ने यह संकेत दिया कि वह इसकी सुनवाई किसी दूसरे दिन करेगी। मामले में पेश हुए वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि एक व्यक्ति, जिसे मतदाता सूची में नाम जोड़ने से वंचित किया जा चुका है। यहां तक कि वह वोट भी नहीं दे सकता, लेकिन उसे राजनीतिक दल बनाने से नहीं रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति वोट नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता वह जेल में बैठकर राजनीतिक दल कैसे बना सकता है। राजनीतिक दल ही देश पर शासन करते हैं।

क्या है मामला
जनहित याचिका में कहा गया है कि कई भ्रष्ट, अपराधी और सजायाफ्ता व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक दल बनाने से जनता को नुकसान पहुंच रहा है। इसमें तर्क दिया गया है कि वर्तमान में, हत्या, बलात्कार, तस्करी, धन शोधन, राजद्रोह, लूट, डकैती आदि जैसे जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति राजनीतिक दल बनाकर उसका अध्यक्ष बन सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि उदाहरण के लिए, लालू यादव, ओपी चौटाला और शशि कला को बड़े घोटालों में दोषी ठहराया गया है। फिर भी वे सर्वोच्च राजनीतिक पद पर आसीन हैं। इसी तरह सुरेश कलमाड़ी, राजा, अकबरुद्दीन ओवैसी, आदि के विरुद्ध गंभीर मामलों में न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं, फिर भी वे राजनीतिक पदों पर आसीन हैं और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं।

