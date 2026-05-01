तरबूज खाने से नहीं...फिर कैसे गई थी मुंबई में परिवार की जान; आखिर क्या है राज?
मुंबई में एक ही परिवार के चार लोगों की तरबूज खाने से मौत की बात सामने आई थी। लेकिन अब इस मामले में ट्विस्ट आता दिखाई दे रहा है। अंदरूनी जानकारी के मुताबिक इन लोगों की मौत के पीछे केवल तरबूज ही वजह नहीं है।
मुंबई में एक ही परिवार के चार लोगों की तरबूज खाने से मौत की बात सामने आई थी। लेकिन अब इस मामले में ट्विस्ट आता दिखाई दे रहा है। अंदरूनी जानकारी के मुताबिक इन लोगों की मौत के पीछे केवल तरबूज ही वजह नहीं है। शरीर के अंदर कुछ संदिग्ध पदार्थ भी मिला है, जिसके चलते उनके कुछ अंदरूनी अंग हरे हो गए थे। जानकारों के मुताबिक इससे आशंका पैदा हो रही है कि इनकी मौत की वजह कोई जहरीली चीज भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस सभी वैज्ञानिक रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है।
उल्टी और दस्त के बाद मौत
बता दें कि मुंबई के इस्माइल कुर्ते रोड स्थित घारी मोहल्ला निवासी दोकाडिया परिवार के घर 25 अप्रैल की रात को निजी कार्यक्रम में कुछ रिश्तेदार जुटे थे। रात करीब एक बजे, मेहमानों के जाने के घंटों बाद, अब्दुल्ला दोकाडिया (40), उनकी पत्नी नसरीन (35), और बेटियां आयशा (16) और जैनब (13) तरबूज खाए थे। अगली सुबह तड़के उन्हें उल्टी और दस्त की गंभीर समस्या हुई और तत्काल उन्हें एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें सरकारी जे जे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान चारों की मौत हो गई।
बदल गया अंदरूनी अंगों का रंग
शुरुआती फोरेंसिक जांचों में यह सामने आया है कि मृतकों के कुछ अंग, दिमाग, दिल और आंतें हरी हो गई थीं। एनडीटीवी के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि जो मृतकों में जो लक्षण थे और अंदरूनी जांच से जो नतीजे सामने आए हैं, वह फूड पॉइजनिंग जैसा लग नहीं रहा है। इस रहस्य में और इजाफा तब हो गया, जब अब्दुल्ला दोकाडिया की बॉडी में मॉर्फिन का अंश पाया गया। यह एक तरह की दर्द निवारक दवा है, जिसका इस्तेमाल नियंत्रित डॉक्टरी ढंग से होता है। अब जांचकर्ता यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्या यह हादसा है या फिर मामला कुछ संदिग्ध है।
क्या बोला खाद्य और औषधि विभाग
इस बीच राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन ने कहा है कि मृत्युओं और तरबूज़ के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध अब तक स्थापित नहीं किया गया है। वैज्ञानिक पुष्टि के बाद ही इसको लेकर कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने परिवार के उस गेस्ट के बयानों को दर्ज किया है जिन्होंने पुलाव खाया और जो सुरक्षित थे। राज्य एफडीए यह भी जांच कर रहा है कि उन्होंने जो तरबूज खाया था उसमें कोई बाहरी विषैला पदार्थ या मिलावट थी या नहीं।
सुसाइड के एंगल से भी जांच
वहीं, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने अपनी राय सुरक्षित रखी है। सभी चार लोगों के विभिन्न अंग रसायन विश्लेषण के लिए भेजे गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह सामूहिक आत्महत्या का मामला तो नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भी जांच की जा रही है कि क्या दोकाडिया परिवार कर्ज में डूबा हुआ था या किसी मुद्दे को लेकर परेशान था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।