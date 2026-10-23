सऊदी अरब ने भारतीयों से भरी नाव पर किया हमला, हमने बचाया; हूतियों का बड़ा दावा
यमन के हूती विद्रोहियों का दावा है कि लाल सागर में जबल जुकर द्वीप के पास हमले की चपेट में आई नाव पर 14 भारतीय सवार थे। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने हमले के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है।
यमन के हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को कहा कि वे लाल सागर में हमले का शिकार हुई एक नाव पर सवार 14 भारतीयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी के मुताबिक, नाव पर जबल जुकर द्वीप के पास हमला हुआ। यह द्वीप बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के नजदीक स्थित है, जो वैश्विक समुद्री व्यापार के लिहाज से एक अहम मार्ग है।
याह्या सरी ने इस हमले के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, खबर में नाव पर सवार भारतीयों की मौजूदा स्थिति और बचाव अभियान के नतीजे के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। यहां खास बात ये है कि हूतियों ने उलटा सऊदी अरब पर नाव पर हमले का आरोप लगाया है।
सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ा तनाव
यह घटनाक्रम सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के नए हमलों के बीच सामने आया है। इससे पहले भी सऊदी अरब में हुए हमले में दो लोगों की मौत हुई थी, जिनमें एक भारतीय नागरिक शामिल था। उस हमले में आठ लोग घायल भी हुए थे, जिनमें दो भारतीय नागरिक थे।
सऊदी अरब में भारतीयों की मदद कर रहा भारत
सऊदी अरब में लगातार हो रहे हमलों के बीच भारत ने नागरिक और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने वाले हमलों की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को सऊदी अरब के प्रति एकजुटता जताते हुए हमलों को तत्काल रोकने की मांग की।
विदेश मंत्रालय ने 21 अक्टूबर को दम्माम स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और पूर्वी प्रांत में सऊदी अरामको के शैबा तेल क्षेत्र पर हुए हमलों का विशेष रूप से उल्लेख किया। मंत्रालय ने इन हमलों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया।
दम्माम में मारे गए भारतीय नागरिक के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए मंत्रालय ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास सऊदी अधिकारियों के संपर्क में है और प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद कर रहा है।
सऊदी अरब में फंसे उमराह यात्रियों की वापसी की तैयारी
क्षेत्र में बढ़ते तनाव और भारतीय विमानन कंपनियों की उड़ानें निलंबित होने के कारण सऊदी अरब में फंसे भारतीय तीर्थयात्रियों की वापसी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पिछले सप्ताह उपलब्ध उड़ानों के जरिए करीब 3,000 भारतीय तीर्थयात्री स्वदेश लौटे। इसी अवधि में 10,000 से अधिक अन्य तीर्थयात्री भी भारत वापस आए।
जायसवाल के मुताबिक, बाकी उमराह यात्रियों की जल्द वापसी सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाओं पर चर्चा की जा रही है। रियाद और जेद्दा स्थित भारतीय मिशन सामुदायिक स्वयंसेवकों की मदद से तीर्थयात्रियों को सहायता उपलब्ध करा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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