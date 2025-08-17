मतदाताओं के पते में जीरो नंबर क्यों, राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग; वजह भी बताई

मतदाताओ के पते में जीरो नंबर क्यों है, चुनाव आयोग ने इस पर राहुल गांधी को जवाब दे दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि मकान नंबर ‘जीरो’ का मतलब फर्जी मतदाता नहीं। रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में आयोग ने कहा कि देश में ऐसे करोड़ों वोटर्स हैं, जिनके पते में जीरो नंबर है। उन्होंने कहा कि हर पंचायत में मकान नंबर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि वोटर बनने के लिए मकान होना जरूरी नहीं होता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ज्ञानेश कुमार ने कहा कि तमाम वोटर्स हैं जो सड़कों पर सोते हैं। इन सभी के पते में मकान नंबर जीरो ही हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया था। राहुल गांधी ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मकान नंबर जीरो होने और पिता का नाम एक्सवाईजेड है।



राहुल गांधी के लिए डेडलाइन

इसके अलावा चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के लिए डेडलाइन भी तय कर दी है। आयोग ने कहा कि यदि सात दिन के भीतर हलफनामा नहीं दिया गया तो दावों को निराधार और अमान्य माना जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिना किसी सबूत के किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। निर्वाचन आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करना एक साझा जिम्मेदारी है, लेकिन बिहार में चूंकि हमारे बूथ लेवल अधिकारियों ने बूथ लेवल एजेंटों और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम किया... शायद इसीलिए 1 अगस्त के बाद से किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।