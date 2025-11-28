Hindustan Hindi News
हर महीने दो शो होस्ट करने होंगे, समय रैना सहित कई कॉमेडियंस को SC का आदेश; क्या है वजह?

हर महीने दो शो होस्ट करने होंगे, समय रैना सहित कई कॉमेडियंस को SC का आदेश; क्या है वजह?

संक्षेप:

Fri, 28 Nov 2025 07:05 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर और कॉमेडियन समय रैना सहित कई कॉमेडियंस को आदेश दिया कि वे हर महीने कम से कम दो कार्यक्रम आयोजित करें। इन कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजन- विशेषकर स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी (SMA) से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए बनाए गए कोष में धन जुटाना होगा।

यह आदेश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि समय रैना ने SMA के महंगे इलाज को लेकर बेहद असंवेदनशील टिप्पणियां की थीं और एक दिव्यांग व्यक्ति का मजाक उड़ाया था। इसी तरह विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठाकर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर पर भी इसी तरह के आरोप लगे हैं।

पीठ: संवेदनशीलता दिखानी होगी, कार्यक्रमों में दिव्यांगजन भी जुड़ें

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई तथा निशांत जगदीश तंवर ने पहले के आदेशों के पालन में स्वेच्छा से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा जताई है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें दिव्यांगजनों की सफलता की कहानियां अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की अनुमति दी जाए। पीठ ने कहा कि यह कॉमेडियंस की जिम्मेदारी होगी कि वे दिव्यांग व्यक्तियों को अपने इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित व आमंत्रित करें।

कोर्ट ने आदेश में कहा- हम इसे प्रतिवादी 6 से 10 पर छोड़ते हैं कि वे विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को अपने प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करें, ताकि समय रहते उनके इलाज के लिए धन जुटाने की मुहिम को बढ़ावा मिले। हमें विश्वास है कि यदि प्रतिवादी ईमानदारी दिखाएंगे तो दिव्यांगजन भी अपने अनुभव साझा करने के लिए आगे आएंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि अगली सुनवाई से पहले ऐसे कुछ यादगार कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। महीने में दो ऐसे आयोजन अवश्य हों।

अगस्त में कोर्ट ने मंगवाई थी सार्वजनिक माफी

इस मामले की सुनवाई के दौरान अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य कॉमेडियंस को यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब भी किया था।

फाउंडेशन का सुझाव: मुद्दे को उजागर करें

सुनवाई के दौरान Cure SMA India Foundation की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स अपने बड़े दर्शक समुदाय के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं और उनकी जरूरतों को प्रमुखता से सामने ला सकते हैं। गुरुवार को सिंह ने इस संबंध में एक विस्तृत नोट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके बाद पीठ ने रैना और अन्य प्रतिवादियों को कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।

अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट देनी होगी

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन कार्यक्रमों की प्रगति और प्रभाव को लेकर अगली सुनवाई के समय तक एक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। अब मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट यह देखेगा कि कॉमेडियन्स ने कितने कार्यक्रम आयोजित किए और कितनी राशि जुटाई गई।

