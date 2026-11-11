आरोपी का कटा पैर संभालकर रखे अस्पताल... आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्यों दिया ऐसा आदेश?

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अनंतपुर गवर्नमेंट जनरल अस्पताल को निर्देश दिया है कि 31 अक्टूबर को राप्ताडू में 10वीं कक्षा की एक छात्रा पर चेनसॉ से हमले के आरोपी 21 साल के हेमंत उर्फ डुम्मू का कटा हुआ दाहिना पैर सुरक्षित रखें।

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अनंतपुर गवर्नमेंट जनरल अस्पताल को सख्त निर्देश दिया है कि 31 अक्टूबर को राप्ताडू इलाके में 10वीं कक्षा की एक स्कूल छात्रा पर चेनसॉ से हमला करने के आरोपी 21 साल के हेमंत उर्फ डुम्मू का कटा हुआ दाहिना पैर पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। चीफ जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस चल्ला गुणरंजन की बेंच ने मंगलवार को यह आदेश उस याचिका पर सुनाया, जिसमें आरोपी पर पुलिस फायरिंग की पूरी घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने अस्पताल अधीक्षक डॉ डी मल्लेश्वरी और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि कटे हुए अंग को सुरक्षित रखने और उसकी हालत खराब न होने देने के लिए जरूरी कदम तुरंत उठाए जाएं। बेंच ने राज्य सरकार को याचिका पर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई 30 दिसंबर तक टाल दी।

क्या है पूरा मामला? पुलिस के अनुसार, हेमंत को 1 नवंबर को जिले के अतमाकुर जंगल से गिरफ्तार किया गया था। उससे एक दिन पहले यानी 31 अक्टूबर को उसने कथित तौर पर राप्ताडू में स्कूल जाती एक 10वीं कक्षा की छात्रा पर चेनसॉ से हमला किया था। हमले में छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई, लेकिन उसकी जान बच गई। फिलहाल उसका इलाज बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में चल रहा है।

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद जब हेमंत को क्राइम सीन दोबारा दिखाने (रीकंस्ट्रक्शन) के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध पर फायरिंग की, जिसमें उसके दाहिने पैर में गंभीर चोटें आईं।

पैर काटना पड़ा इसके बाद मंगलागिरी के वकील गुंडा गोपीकृष्णा ने 2 नवंबर को हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अगले दिन यानी 3 नवंबर को अनंतपुर के जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने हेमंत का दाहिना पैर काट दिया। डॉक्टरों के अनुसार, गोली लगने से ब्लड वेसल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे और गैंग्रीन फैल गया था, जिसकी वजह से पैर बचाना संभव नहीं था।

कोर्ट में क्या हुआ? मंगलवार को हुई सुनवाई में विशेष सरकारी वकील एस प्रणति ने कोर्ट को बताया कि आरोपी अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। उन्होंने कहा कि कटे हुए अंग की मानक फोरेंसिक जांच कराई जाएगी और उसकी पूरी रिपोर्ट बेंच के समक्ष रखी जाएगी।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की एक मांग को खारिज कर दिया, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी इस मामले में पक्षकार बनाने की अर्जी थी। बेंच ने सवाल किया कि मांगी गई राहत और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच कोई सीधा संबंध नहीं दिखता।

नशे की लत के लक्षण आए सामने अस्पताल के डॉक्टरों ने कोर्ट को जानकारी दी कि हेमंत में नशीली दवाओं की लत छोड़ने के गंभीर लक्षण भी दिख रहे हैं। मेडिकल अधीक्षक डॉ. डी मल्लेश्वरी ने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में उसकी पल्स रेट अचानक बहुत कम हो गई और वह बिस्तर से गिर गया, जिसके लिए इमरजेंसी मेडिकल सहायता देनी पड़ी।