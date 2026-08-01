साल 1988 से 1989 के बीच मद्रास से अचानक लड़कियां गायब होने लगीं। किसी को नहीं पता था कि वे कहां जा रही हैं। जब इस गुत्थी से पर्दा उठा, तो पुलिस के भी होश उड़ गए। गौरी शंकर की कहानी किसी जुर्म की फिल्मी पटकथा जैसी लगती है।

80 के दशक का आखिरी दौर। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास (अब चेन्नई) की रातें शांत हुआ करती थीं, लेकिन थिरुवान्मियूर इलाके की तंग गलियों में एक ऐसा खौफ पनप रहा था जिसने पूरे दक्षिण भारत की नींद उड़ा दी। सड़कों पर पीले-काले रंग का एक ऑटो दौड़ता था, जिसे देखकर लगता था कि इसमें कोई मामूली सवारी जा रही है। लेकिन उस ऑटो के पीछे छुपा था अवैध शराब, देह व्यापार और कत्ल का एक ऐसा साम्राज्य, जिसका सरगना था गौरी शंकर उर्फ 'ऑटो शंकर'।

साल 1988 से 1989 के बीच मद्रास से अचानक लड़कियां गायब होने लगीं। किसी को नहीं पता था कि वे कहां जा रही हैं। जब इस गुत्थी से पर्दा उठा, तो पुलिस के भी होश उड़ गए। ऑटो शंकर और उसके गिरोह ने दो सालों में 6 मासूम महिलाओं का अपहरण कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। शवों को ठिकाने लगाने का तरीका इतना बर्बर था कि सुनकर रूह कांप जाए- कुछ लाशों को समंदर के किनारे ले जाकर जला दिया गया, तो कुछ को अपने ही घर की पक्की दीवारों के भीतर चुनवा दिया गया।

ऑटो ड्राइवर से अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह बनने का सफर वेल्लोर से एक मामूली नौकरी की तलाश में मद्रास आए गौरी शंकर ने जल्द ही पीले और काले रंग के ऑटो-रिक्शा के हैंडल थाम लिए। लेकिन शंकर के लिए ऑटो चलाना सिर्फ सवारियां ढोने का जरिया नहीं था, यह पूरे शहर का नक्शा समझने की रणनीति थी।

उसे जल्द समझ आ गया कि किसे अवैध शराब चाहिए, किसे वेश्यावृत्ति के अड्डों की तलाश है, और हर महीने की 1 तारीख को किस बीट कांस्टेबल की जेब गर्म करनी है।

गौरी शंकर की कहानी किसी जुर्म की फिल्मी पटकथा जैसी लगती है। शुरुआती दिनों में वह मद्रास की सड़कों पर ऑटो चलाता था। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। जल्द ही उसने थिरुवान्मियूर इलाके में अवैध देसी शराब की भट्टियां चलानी शुरू कर दीं और देह व्यापार के धंधे में उतर गया। पांच सालों के भीतर शंकर ने पेरियार नगर और थिरुवन्मियूर में अवैध शराब और वेश्यावृत्ति के अड्डों का विशाल नेटवर्क खड़ा कर लिया।

उसने अपने साथ दर्जनों ऑटो चालकों का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया। उसके ऑटो चालकों का गिरोह जासूसी और लड़कियों की तस्करी दोनों काम करता था। नौकरी या मदद के बहाने बहला-फुसलाकर लाई गई लड़कियों को इन अड्डों में बंधक बनाया जाता था।

स्थानीय पुलिस के कुछ भ्रष्ट अफसरों की सरपरस्ती और राजनीतिक पहुंच के दम पर शंकर का खौफ ऐसा फैला कि इलाके में उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब भी कोई लड़की उसके धंधे का विरोध करती, या उसके अवैध राज के लिए खतरा बनती, शंकर अपने वफादार गुर्गों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लेता। जो लड़कियां विरोध करतीं, भागने की कोशिश करतीं या पुलिस को बताने की धमकी देतीं, उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता था। ऑटो की पिछली सीट पर बैठी सवारियों को कभी अंदाजा भी नहीं होता था कि दिन के उजाले में दौड़ने वाला यह ऑटो रात के अंधेरे में खौफनाक गुनह का प्रतीक बन गया।

हत्या करने से लेकर लाश ठिकाने लगाने तक पीड़ितों का रस्सी या कपड़े से गला घोंट दिया जाता था। सबूत मिटाने के लिए शंकर और उसके गुर्गों ने रिहाइशी मकानों के भीतर ही भट्ठियां बनवा रखी थीं, या फिर कमरों के फर्श खोदकर लाशों को गड्डों में डाल दिया जाता था।

साथ ही शवों को जल्दी सड़ाने के लिए उन पर नमक और चूना छिड़का जाता और ऊपर से नया सीमेंट डालकर फर्श पक्का कर दिया जाता था।

जब घर की दीवारों से निकलने लगे इंसानी कंकाल पेरियार नगर की 9वीं स्ट्रीट पर बना वह मकान किसी भी सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार के घर जैसा दिखता था। लेकिन उसके टाइल्स वाले फर्श के नीचे एक सामूहिक कब्रगाह बनी हुई थी।

1988 के मध्य में संपत नाम की एक युवती अचानक गायब हो गई, जिसके बाद कई अन्य लड़कियां भी लापता होने लगीं। शुरुआत में पुलिस ने इन्हें सामान्य गुमशुदगी मानकर फाइलों को धूल खाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन तभी एक पीड़ित लड़की किसी तरह शंकर के चंगुल से भाग निकली और अपने रिश्तेदारों तक पहुंची।

जुर्म का घड़ा आखिरकार 1989 के मध्य में भरा। जब शहर से लगातार लड़कियां गायब होने लगीं, तो पुलिस पर भारी दबाव बना। जांच की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस जब थिरुवान्मियूर में शंकर के ठिकाने पर पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर अनुभवी जांच अधिकारियों के पसीने छूट गए।

घर के भीतर एक ताजी बनी कंक्रीट की दीवार पर पुलिस को शक हुआ। जब हथौड़े से उस दीवार को तोड़ा गया, तो उसके भीतर से सड़ चुके इंसानी कंकाल और हड्डियां बाहर निकलने लगीं। शंकर ने अपनी दरिंदगी को छिपाने के लिए मरे हुए पीड़ितों को अपने ही बेडरूम की दीवारों में चुनवा दिया था।

पूरे कमरे में सड़ते हुए इंसानी मांस की असहनीय बदबू फैल गई। कंक्रीट के नीचे से इंसानी खोपड़ियां, जली हुई हड्डियां, चूड़ियां और कपड़े बरामद हुए। कुल 9 महिलाओं के कंकाल वहां से निकाले गए।

फॉरेंसिक जांच और डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि ये वही लड़कियां थीं जो पिछले कई महीनों से लापता थीं। इस सनसनीखेज खुलासे ने पूरे दक्षिण भारत में भूचाल ला दिया। अखबारों के पन्ने इस 'वॉल-मर्डर' की खबर से पट गए।

शंकर, उसके भाई 'ऑटो बाबू', एल्डिन, शिवाजी और अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालत का शिकंजा और फांसी का फंदा 1989 में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने काफी मजबूत चार्जशीट दाखिल की। हालांकि केस के दौरान कई बार यह आरोप भी लगे कि तमिलनाडु के कुछ रसूखदार नेताओं और पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए जांच को सीमित करने की कोशिश की गई, लेकिन फोरेंसिक सबूत इतने पुख्ता थे कि शंकर का बचना नामुमकिन था।

सेशंस कोर्ट ने 1991 फॉरेंसिक सबूतों और गवाहों के आधार पर ऑटो शंकर और उसके 5 साथियों को 6 केस मे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और आपराधिक साजिश के तहत फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' (दुर्लभ से दुर्लभतम) श्रेणी में रखा। ऊपरी अदालतों से भी उसकी दया याचिकाएं खारिज हो गईं।

27 अप्रैल 1995 की सुबह, तमिलनाडु की सेलम सेंट्रल जेल में 38 साल के गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया।

इस केस जुड़े एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "वह सिर्फ एक हत्यारा नहीं था, वह एक ऐसा नेटवर्क चला रहा था जिसने मद्रास की कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी थीं। दीवारों से लाशें मिलना भारतीय आपराधिक इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है।"

अनसुलझे सवाल और सामाजिक असर ऑटो शंकर की फांसी के साथ ही मद्रास के एक काले अध्याय का अंत तो हो गया, लेकिन इस केस ने कई गंभीर सवाल पीछे छोड़ दिए। कैसे एक मामूली ऑटो चालक पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे सालों तक समानांतर सरकार चलाता रहा? उन नेताओं और आला अधिकारियों के नाम कभी पूरी तरह सामने क्यों नहीं आए, जो उसके अवैध अड्डों पर मेहमान बनकर जाते थे?