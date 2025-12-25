कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, लॉरी और बस में टक्कर; 17 लोगों की जिंदा जलकर मौत

संक्षेप: हिरियूर तालुक के गोरलाथु के पास एक एक्सीडेंट के बाद बस में आग लग गई, जिसमें लॉरी ड्राइवर समेत 13 लोगों की जलकर मौत हो गई। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं।

कर्नाटक के चित्तदुर्ग जिले के हिरियूर तालुक में गुरुवार को एक भयानह सड़क हादसे में कम से कम 17 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। यह दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर गोरलाथु क्रॉस के पास उस समय हुई, जब एक स्लीपर बस की सामने से आ रही लॉरी से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस में आग लग गई, जिससे कई यात्री अंदर ही फंस गए।

पुलिस के अनुसार, हिरियूर से बेंगलुरु की ओर जा रही एक लॉरी ने सड़क का डिवाइडर पार कर विपरीत दिशा में आ रही बस को टक्कर मार दी। बस बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्लीपर कोच बस बीच सड़क पर ही आग की लपटों में घिर गई।

हादसे के बाद बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जिससे बचाव और राहत कार्य में भारी मुश्किलें आईं। पुलिस ने बताया कि कई यात्री किसी तरह बस से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि मृतकों की आधिकारिक संख्या ऑडिट और पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।

प्रारंभिक जांच में लॉरी चालक की लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है। टक्कर की तीव्रता और आग की भयावहता के चलते बस पूरी तरह नष्ट हो गई। चित्तदुर्ग के पुलिस अधीक्षक रंजीत ने घटनास्थल का दौरा किया और स्वयं जांच की निगरानी कर रहे हैं। इस मामले में हिरियूर ग्रामीण पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया गया है और दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच जारी है।