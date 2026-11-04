पत्थरों से किया मुंह बंद, फिर जिंदा दफनाया: जम्मू-कश्मीर के SPO की खौफनाक हत्या की पूरी कहानी

जांच में सामने आया कि यह अपहरण का मामला नहीं, बल्कि हत्या का था। पुलिस के मुताबिक, जमीन के विवाद के चलते बशीर के चचेरे भाई बशीर अहमद डार और उसके बेटे नजीर अहमद डार ने कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है

जम्मू कश्मीर से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सर्विस राइफल के साथ लापता हुए विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) का शव शुक्रवार सुबह उसके घर के पास बरामद हुआ। पुलिस के जांच में खुलासा हुआ है कि, एसपीओ बशीर अहमद की मौत बेहद दर्दनाक तरीके से हुई थी। उन्हें जिंदा ही गड्ढे में दफना दिया गया था।

घर के पास मिली थी लाश इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 अक्टूबर की शाम 55 वर्षीय विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) बशीर अहमद अपनी राइफल लेकर घर से निकले। उन्हें गांव से करीब 800 मीटर दूर जंगल में बनी अपनी ड्यूटी पोस्ट पर पहुंचना था। बशीर अहमद की उस रात 12 घंटे की ड्यूटी थी। वह आमतौर पर सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट आते थे। लेकिन उस दिन उनके घर से निकलने के बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन 15 अक्टूबर को बशीर अहमद घर वापस नहीं लौटे। उनकी पत्नी परवीना (50) और 15 साल की बेटी दिलशादा को उनकी चिंता होने लगी। सुबह 8:30 बजे तक जब उनका कोई पता नहीं चला, तो दोनों ने पास में रहने वाले उनके चचेरे भाई गुलाम रसूल के घर जाकर मदद मांगी।

इसके बाद परिवार के लोग बशीर की ड्यूटी वाली जगह पर पहुंचे। वहां पता चला कि वह रोज की तरह अपनी ड्यूटी खत्म करके घर के लिए निकल चुके थे। अगले 24 घंटे तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। शुरुआत में पुलिस को शक था कि आतंकियों ने उनका अपहरण कर लिया होगा। हालांकि, अगले दिन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बशीर के मोबाइल फोन के सिग्नल की मदद से पुलिस उनकी लोकेशन तक पहुंच गई। वहां उनका शव एक गड्ढे में दबा हुआ मिला।

जिंदा ही दफनाया जांच में सामने आया कि यह अपहरण का मामला नहीं, बल्कि हत्या का था। पुलिस के मुताबिक, जमीन के विवाद के चलते बशीर के चचेरे भाई बशीर अहमद डार और उसके बेटे नजीर अहमद डार ने कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। एसपीओ बशीर अहमद की मौत बेहद दर्दनाक तरीके से हुई थी। उन्हें जिंदा ही गड्ढे में दफना दिया गया था।

मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "बशीर की मौत सिर पर चोट लगने से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें जिंदा दफनाया गया था। यह जानकर हम हैरान रह गए। उन्होंने जिंदगी के आखिरी पल बेहद दर्द और तकलीफ में बिताए होंगे।"

गायब मोबाइल फोन उस दिन को याद करते हुए गुलाम रसूल ने बताया, "जब हम बशीर की पोस्ट पर पहुंचे, तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि वह सुबह करीब 6:30 बजे घर के लिए निकल गए थे।" उन्होंने बताया कि बशीर की पोस्ट उनके घर से केवल 15 मिनट की पैदल दूरी पर थी। इसके बावजूद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने से परिवार काफी परेशान था। गुलाम रसूल ने कहा, "पोस्ट तक जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। इसलिए हमने जंगल में उनकी तलाश शुरू कर दी। हमें डर था कि कहीं किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला न कर दिया हो।"