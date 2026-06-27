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पहले महिला पर चाकू से हमला, फिर अचानक हुआ धमाका; कार में शख्स की रहस्यमय मौत

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
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कर्नाटक में एक शख्स की रहस्यमय मौत हो गई है। यह हादसा कर्नाटक के तुमकुरु जिले में शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। सड़क पर एक चलती हुई कार से पहले एक घायल महिला कूदी। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर भी कार रोककर बाहर आ गया।

पहले महिला पर चाकू से हमला, फिर अचानक हुआ धमाका; कार में शख्स की रहस्यमय मौत

कर्नाटक में एक शख्स की रहस्यमय मौत हो गई है। यह हादसा कर्नाटक के तुमकुरु जिले में शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। सड़क पर एक चलती हुई कार से पहले एक घायल महिला कूदी। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर भी कार रोककर बाहर आ गया। इसके बाद कार में जोरदार धमाका हो गया। सभी को लगा कि किसी गड़बड़ी के चलते कार में ब्लास्ट हुआ होगा। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि कार के अंदर एक शख्स और था, जिसकी जलने से मौत हो गई। अब इस शख्स की पहचान तो हो गई है, लेकिन उसकी मौत की असल वजह क्या है, इसको लेकर अभी राज बना हुआ है। वैसे संदेह है कि हादसे में मारे गए शख्स के पास बम था।

फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस ने बताया कि अभी घटना की फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिली है। वहीं, मृतक की पहचान नागेंद्र (30) के रूप में हुई है। अधिकारियों को संदेह है कि सीरा तालुका के कल्लंबेला के पास कार में आग लगाने के लिए देसी बम का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। पुलिस ने बताया कि घटना से पहले नागेंद्र ने कार के अंदर एक महिला के सिर पर चाकू से हमला किया था, जो किसी तरह वाहन से बाहर निकलने में सफल रही। अधिकारियों के अनुसार, महिला को बचाने के लिए कार चालक भी वाहन से बाहर कूद गया और उसी दौरान कार के अंदर विस्फोट हुआ, जिसके बाद वाहन देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गया।

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कार में युवती पर किया हमला
पुलिस के मुताबिक, नागेंद्र ने बेंगलुरु के जयनगर के निकट स्थित सिद्धापुरा से एक कार बुक की थी। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि नागेंद्र ने युवती को जबरन कार में बैठा लिया था। पुलिस के मुताबिक, दोपहर के समय कल्लंबेला थाने के निकट यह घटना हुई। ड्राइवर के मुताबिक तुमकुरु के करीब पहुंचने पर युवती और नागेंद्र के बीच बहस शुरू हो गई। इसी दौरान नागेंद्र ने एक चाकू से युवती पर हमला बोल दिया। इसके बाद युवती ने ड्राइवर को सचेत किया कि युवक के पास बम है। इसके बाद ड्राइवर ने कार रोक दी और खुद नीचे कूद गया। उसके नीचे कूदते ही, कार में विस्फोट हो गया।

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पुलिस को मिली थी सूचना
तुमकुरु जिले के पुलिस अधीक्षक अशोक केवी ने मीडिया को बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे के किनारे खड़ा एक वाहन आग की चपेट में आ गया है। उन्होंने कहाकि पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पाया कि वाहन का चालक व रम्या नाम की एक महिला वाहन के बाहर खड़े थे जबकि कार आग की लपटों में घिरी हुई थी। घटनाक्रम की जानकारी जुटाने पर पुलिस को पता चला कि कार के अंदर विस्फोट हुआ और वाहन के भीतर एक शव था।

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क्या युवती का किया था अपहरण
अशोक ने कहाकि चालक और महिला ने हमें बताया कि कार के अंदर मौजूद व्यक्ति ने किसी विस्फोटक का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण यह विस्फोट हुआ। उन्होंने कहाकि हमें मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नागेंद्र नाम के व्यक्ति ने बेंगलुरु के जयनगर क्षेत्र स्थित सिद्धापुरा थाना क्षेत्र से रम्या का कथित तौर पर अपहरण कर लिया था। इसी जानकारी के आधार पर हमने घटना में शामिल लोगों की पहचान कर ली है। अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि विस्फोट कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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