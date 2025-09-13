horrific incident in Odisha women and two men beaten in suspision of illegal realtion दो पुरुषों के साथ बाजार गई थी महिला, गांववालों को हो गया शक; फिर ऐसा किया हाल, India News in Hindi - Hindustan
यह महिला दो पुरुषों के साथ जाशीपुर के साप्ताहिक बाजार गई थी। जब यह लोग लौट रहे थे तो महिला के घरवालों ने उसे देख लिया।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, भुवनेश्वरSat, 13 Sep 2025 07:01 PM
ओडिशा में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर गांववालों ने दो पुरुषों और एक महिला को बिजली के खंभे से बांधकर बुरी तरह से पीटा। यहां तक कि इन दोनों की डंडे से भी पिटाई की गई। जानकारी के मुताबिक मामला ओडिशा के मयूरभंज जिले का है। महिला यहां के काशीपुर गांव की रहने वाली है। उसकी शादी हो चुकी है और दो बच्चे भी हैं। यह महिला दो पुरुषों के साथ जाशीपुर के साप्ताहिक बाजार गई थी। जब यह लोग लौट रहे थे तो महिला के घरवालों ने उसे देख लिया।

बताया जाता है कि इसके बीच उनके खूब झगड़ा हुआ। महिला के घरवालों ने आरोप लगाया कि उसका उन दोनों में से एक पुरुष से अवैध संबंध है। इसके बाद मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया। गांववालों ने तीनों को बिजली के खंबे से बांध दिया और उनकी जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें नजर आ रहा है कि गांववाले बारी-बारी से महिला और पुरुषों की पिटाई कर रहे हैं। इसके अलावा उनके ऊपर मुक्के और लात भी बरसाए जाते हैं और लकड़ी के डंडे से भी उन्हें पीटा जाता है।

अधिकारियों का कहना है कि महिला जिन पुरुषों के साथ बाजार गई थी, उनमें से एक उसके मायके का काफी करीबी था। एक तरह से वह महिला के लिए भाई के समान था। लेकिन बावजूद महिला के रिश्तेदारों और अन्य गांव वालों ने उसके ऊपर शक किया। इन लोगों का कहना था कि महिला का उस व्यक्ति के साथ अफेयर है। पुलिस ने दोनों पुरुषों और महिला को अस्पताल लेकर गई। एक अधिकारी ने बताया कि मामले में आगे की जांच चल रही है।

