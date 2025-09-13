दो पुरुषों के साथ बाजार गई थी महिला, गांववालों को हो गया शक; फिर ऐसा किया हाल

यह महिला दो पुरुषों के साथ जाशीपुर के साप्ताहिक बाजार गई थी। जब यह लोग लौट रहे थे तो महिला के घरवालों ने उसे देख लिया।

ओडिशा में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर गांववालों ने दो पुरुषों और एक महिला को बिजली के खंभे से बांधकर बुरी तरह से पीटा। यहां तक कि इन दोनों की डंडे से भी पिटाई की गई। जानकारी के मुताबिक मामला ओडिशा के मयूरभंज जिले का है। महिला यहां के काशीपुर गांव की रहने वाली है। उसकी शादी हो चुकी है और दो बच्चे भी हैं। यह महिला दो पुरुषों के साथ जाशीपुर के साप्ताहिक बाजार गई थी। जब यह लोग लौट रहे थे तो महिला के घरवालों ने उसे देख लिया।

बताया जाता है कि इसके बीच उनके खूब झगड़ा हुआ। महिला के घरवालों ने आरोप लगाया कि उसका उन दोनों में से एक पुरुष से अवैध संबंध है। इसके बाद मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया। गांववालों ने तीनों को बिजली के खंबे से बांध दिया और उनकी जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें नजर आ रहा है कि गांववाले बारी-बारी से महिला और पुरुषों की पिटाई कर रहे हैं। इसके अलावा उनके ऊपर मुक्के और लात भी बरसाए जाते हैं और लकड़ी के डंडे से भी उन्हें पीटा जाता है।