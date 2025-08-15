Horrific bus accident in Burdwan, West Bengal, 10 passengers died all from Bihar पश्चिम बंगाल के बर्दवान में भीषण बस हादसा, 10 यात्रियों की मौत; सभी बिहार के, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsHorrific bus accident in Burdwan, West Bengal, 10 passengers died all from Bihar

पश्चिम बंगाल के बर्दवान में भीषण बस हादसा, 10 यात्रियों की मौत; सभी बिहार के

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस राहत-बचाव कार्य में जुट गए। 35 घायलों को बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 10:21 AM
स्वतंत्रता दिवस के दिन पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर नाला फेरी घाट के पास एक तेज रफ्तार की एक प्राइवेट बस खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 35 यात्री घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, बस में कुल 45 यात्री सवार थे। उनमें 5 बच्चे भी शामिल थे। सभी यात्री बिहार के रहने वाले हैं और तीर्थयात्रा पर निकले थे। बस दुर्गापुर की ओर जा रही थी।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस राहत-बचाव कार्य में जुट गए। 35 घायलों को बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस की रफ्तार काफी तेज थी और चालक खड़े ट्रैक्टर को देख नहीं पाया। इससे बस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री अंदर फंस गए।

