आंध्र प्रदेश में भीषण बस हादसा, 13 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत; कई घायल
हादसे के वक्त बस में 40 यात्री सवार थे। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी तीन दमकल गाड़ियों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इस बीच, मार्कापुरम विधायक कंडुला नारायण रेड्डी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया।
आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हैदराबाद से पामुरु जा रही एक प्राइवेट बस रायवरम के पास पलाला खदान के पास एक टिप्पर से टकरा गई। इसके कारण बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस घटना में 13 यात्री जिंदा जल गए। 12 लोग घायल हैं। कुछ लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने हादसा देख तुरंत घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस और दमकलकर्मियों को इसकी सूचना दी गई।
मिल रही जानकारी के मुताबिक, सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच जब बस प्लेट खदानों के मोड़ पर पहुंची तो तेज गति से आ रहे टिप्पर ने उसे टक्कर मार दी। बस और टिप्पर में एक साथ आग लग गई। हादसे के वक्त बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे में बस के अगले हिस्से में बैठे करीब 10 यात्रियों की जान बच गई। पीछे की सीटों पर बैठे लोग आग के कारण बाहर नहीं निकल सके और बस के अंदर ही जल गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के पीछे टिप्पर चालक की तेज रफ्तार मुख्य वजह रही। खदानों ने अपनी गति पर नियंत्रण खो दिया और टिपर से सीधी टक्कर मार दी। इस घटना में बस पूरी तरह से जल गई और केवल लोहे का कंकाल ही बचा। पुलिस का मानना है कि ज्यादातर मृतक कनिगिरी इलाके के हो सकते हैं। प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि हादसे का मुख्य कारण टिप्पर चालक की तेज रफ्तार थी। हादसे की खबर सुनते ही मार्कापुरम विधायक कंडुला नारायण रेड्डी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्यों की निगरानी की। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन बस और टिप्पर जलकर खाक हो चुके थे। अधिकारियों को चिंता है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने हादसे को लेकर अधिकारियों से बात की। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका की जानकारी पर मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की। अधिकारियों को दुर्घटना के कारणों की व्यापक जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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