तमिलनाडु में भीषण हादसा, खाई में गिरी वैन, 9 की मौत; पीएम मोदी ने जताया दुख

केरल के पर्यटकों से भरी एक वैन का तमिलनाडु में एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 13 लोगों को लेकर जा रही वैन वालपराई के पहाड़ी रास्ते पर अपना नियंत्रण खो बैठी और खाई में गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है।

तमिलनाडु में एक भीषण वैन हादसे में 9 पर्यटकों की मौत हो गई है। केरल के मलप्पुरण जिले से आ रही इस वैन में 13 लोग सवार थे। वालपराई-पोल्लाची पहाड़ी मार्ग से गुजरते हुए वैन ने अपना नियंत्रण खो दिया और खाई में गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, "तमिलनाडु के कोयंबटूर में हुई इस दुर्घटना के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ। इस दुर्घटना में अपनों को खोने वाले लोगों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हो जाएं।”

बता दें, केरल के मलप्पुरम जिले से 13 लोगों को ले जा रही वैन वालपराई-पोल्लाची पहाड़ी सड़क पर उतरते समय अनियंत्रित हो गई थी। 13वें घुमावदार मोड़ पर वाहन एक बैरियर से टकराया और एक गहरी खाई में गिर गया। इस घटना के बाद के एक वीडियो में वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही थी।