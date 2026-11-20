होर्मुज से आई भारत को टेंशन देने वाली खबर, 9 जहाजों पर बड़ा खतरा; ऐक्शन में सरकार
होर्मुज में भारतीय जहाजों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। सर्बानंद सोनोवाल ने 9 भारतीय जहाजों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। फारस की खाड़ी में 800 से ज्यादा जहाजों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास भारतीय जहाजों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। इस इलाके में भारतीय झंडे वाले या भारत से जुड़े 9 जहाजों पर विशेष नजर रखी जा रही है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।
सोनोवाल ने गुरुवार को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हुई। उन्होंने समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) को संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा संबंधी सूचनाएं समय पर शेयर करने के निर्देश दिए।
समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के निर्देश
मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, सोनोवाल ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाने को कहा है। इनमें शामिल हैं:
- संवेदनशील और जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना।
- सुरक्षा संबंधी चेतावनियां और सलाह समय पर जहाजों तक पहुंचाना।
- शिपिंग कंपनियों और जहाज संचालकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना।
- भारतीय नाविकों को संभावित खतरों और उनसे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना।
व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा
सोनोवाल ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में व्यापारिक जहाजों पर हो रहे बार-बार के हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने खास तौर पर उन घटनाओं पर चिंता जताई, जिनमें भारतीय नाविकों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं नाविकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। इनसे समुद्री व्यापार प्रभावित होता है और वैश्विक सप्लाई चेन की स्थिरता भी कमजोर पड़ती है।
विदेश मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से तालमेल
केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को विदेश मंत्रालय, भारतीय राजनयिक मिशनों, समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ करीबी समन्वय बनाए रखने का निर्देश भी दिया है।
होर्मुज से 86 बार गुजर चुके हैं भारत से जुड़े जहाज
मंत्रालय के मुताबिक, भारत के झंडे वाले जहाजों या भारत के लिए सामान लेकर जाने वाले जहाजों ने होर्मुज जलडमरूमध्य से अब तक 86 बार आवाजाही की है। जहाजों की निगरानी के लिए मंत्रालय के ई-नाविक सीफेयरर ट्रैकिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम में फारस की खाड़ी में 800 से अधिक जहाजों पर नजर रखी जा रही है। होर्मुज के पूर्व में ओमान की खाड़ी में 200 से अधिक जहाजों की निगरानी की जा रही है। इस तरह मंत्रालय भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में जहाजों की गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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