होर्मुज में जहाजों पर फिर संकट, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने रोक दिया शिप निकालने का काम
होर्मुज में एक शिप पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी ने जहाजों को निकालने का काम रोक दिया था। कई जहाज संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के सुझाए नए रास्ते से निकल रहे थे जिनपर ईरान को आपत्ति थी।
संयुक्त राष्ट्र की एक समुद्री एजेंसी ने ओमान के तट के पास एक जहाज को निशाना बनाए जाने की जानकारी मिलने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों को निकालने का काम रोक दिया है। ब्रिटिश सेना ने एक बयान जारी कर जहाज को निशाना बनाए जाने के बारे में जानकारी दी थी। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रमुख ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे जहाजों को निकालने का काम तब तक रुका रहेगा, जब तक एजेंसी निकासी सूची में शामिल और उस इलाके में मौजूद जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर लेती।
ईरान ने दी थी वॉर्निंग
इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने जहाजों को चेतावनी दी थी कि वे उसकी मंजूरी के बिना, होर्मुज जलडमरूमध्य से जाने वाले मार्ग का इस्तेमाल न करें। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिनग्वेज ने कहा कि जिस जहाज पर हमला किया गया, वह निकाले जाने वाले जहाजों में शामिल नहीं था। अमेरिका के एक अधिकारी ने 'द एसोसिएटिड प्रेस' को बताया कि ईरान के एक ड्रोन से जहाज पर हमला किया गया।
उन्होंने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि मालवाहक पोत 'ऐवर लवली' को ईरान के अर्द्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक ड्रोन से निशाना बनाया गया था। जलडमरूमध्य में जहाजों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए हाल में स्थापित ईरान की सरकारी एजेंसी 'पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' ने हमले की खबरों के बाद 'एक्स' पर लिखा कि उसके निर्धारित मार्गों के बाहर से निकलने पर सुरक्षित निकासी की गारंटी नहीं रहेगी। संयुक्त राष्ट्र समुद्री व्यापार परिचालन केंद्र ने बताया कि जहाज को क्षति पहुंची है, लेकिन उसने किसी के हताहत होने या ओमान तट के पास हमले से किसी तरह के पर्यावरण संबंधी प्रभावों की कोई खबर नहीं दी है।
नए रूट से निकल रहे थे टैंकर
बता दें कि ईरान की धमकियों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी के बताए रास्ते से ते के टैंकर गुरुवार को आगे बढ़ रहे थे। यह मार्क ओमान तट के समानांतर गुजरता है। इसी रास्ते पर एक टैंकर को निशाना बनाया गाय है। खाड़ी क्षेत्र के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वाशिंगटन इस नए समुद्री मार्ग के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन यह अब भी युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर से काफी कम है।
समुद्री आंकड़े और विश्लेषण उपलब्ध कराने वाली 'लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस' के आंकड़ों के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले सप्ताह 125 जहाज इस मार्ग से गुजरे, जबकि उससे पहले के सप्ताह में केवल 33 जहाजों ने इसका इस्तेमाल किया था। ईरान ने नए समुद्री मार्ग को अस्वीकार्य बताया है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें