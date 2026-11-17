होर्मुज में तेल के जहाज पर मिसाइल अटैक, लगी भीषण आग; 24 घंटे में चार हमले
होर्मुज में निकलने वाले जहाजों पर खतरा अब भी मंडरा रहा है। होर्मुज से निकलते वक्त एक ऑइल टैंकर पर मिसाइल अटैक कर दिया गया। इसके बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई।
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से होर्मुज में भी खतरा बरकरार है। मंगलवार की सुबह भी एक तेल के जहाज पर मिसाइल अटैक किया गया जिसके बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। ईरान की आर्मी का कहना है कि पिछले 24 घंटे में इस तरह के करीब चार हमले हो चुके है। ईरान की नेवी का कहना है कि तीन जहाजों में आग बारूदी सुरंगों की वजह से लगी है वहीं एक पर मिसाइल अटैक किया गया है।
इससे पहले ईरानी नौसेना ने रविवार देर रात कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्व में एक तेल टैंकर समुद्री बारूदी सुरंग से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। नौसेना के अनुसार, यह घटना कुछ घंटे पहले हुई और संबंधित जहाज समुद्री प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। उसने चेतावनी दी कि ईरानी सशस्त्र बलों के साथ समन्वय किए बिना इस रणनीतिक जलमार्ग या आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्रों से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाज बारूदी सुरंगों की चपेट में आ सकते हैं और उनमें आग लग सकती है।
ईरान ने जारी की चेतावनी
ईरान ने जहाजों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिन इलाकों में प्रतिबंध है, उधऱ से ना गुजरें। ईरान ने कहा कि अवैध तरीके से आवाजाही करने पर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ईरान की नेवी ने कहा कि जो भी जहाज बारूदी सुरंग से टकराए हैं उन्हें अच्छा खासा नुकसान हुआ है।
दक्षिणी खाडी़ में डूबा जहाज
आईआरजीसी ने कहा कि इनमें से एक सुपरटैंकर, जिसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल लदा था, दक्षिणी खाड़ी में डूब गया। उसने हालांकि जहाजों की पहचान या उनके चालक दल के बारे में जानकारी नहीं दी।
ईरान ने 12 जुलाई को अमेरिका की ओर से फिर हमले शुरू किए जाने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा बंद करने की घोषणा की थी। ईरान ने चेतावनी दी है कि उसके निर्धारित मार्गों के अलावा अन्य रास्तों का इस्तेमाल करने या बिना अनुमति गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है।
होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति का प्रमुख समुद्री मार्ग है। यहां जहाजों की आवाजाही बाधित होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस युद्ध का असर अमेरिका पर काफी ज्यादा है। मध्यावधि चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की हार के पीछे यह युद्ध भी एक कारण था। इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के रुख में नरमी नहीं दिखाई दे रही है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें