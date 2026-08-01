नेताओं को फंसाने की थी हनी ट्रैप साजिश? बंगाल में STF ने महिला और JeM संदिग्ध को धरा

जांच अधिकारियों के अनुसार, अर्पिता सरकार और मुख्य आरोपी हमीम मोंडल के बीच लगातार वॉट्सऐप के जरिए बातचीत हो रही थी। एसटीएफ ने जांच के दौरान दोनों के बीच हुई चैट्स बरामद की हैं।

पश्चिम बंगाल में STF ने महिला और JeM संदिग्ध को गिरफ्तार किया (FILE PHOTO)

पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। बर्धमान से संदिग्ध आतंकी मोहम्मद हमीम मोंडल की गिरफ्तारी के ठीक बाद एसटीएफ ने पड़ोसी राज्य झारखंड के साहिबगंज जिले से एक महिला को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार महिला की पहचान अर्पिता सरकार के रूप में हुई है, जिसे साहिबगंज के बरहरवा इलाके से हिरासत में लिया गया।

वॉट्सऐप चैट से खुला राज, 'हनी-ट्रैप' की आशंका जांच अधिकारियों के अनुसार, अर्पिता सरकार और मुख्य आरोपी हमीम मोंडल के बीच लगातार वॉट्सऐप के जरिए बातचीत हो रही थी। एसटीएफ ने जांच के दौरान दोनों के बीच हुई चैट्स बरामद की हैं।

एसटीएफ का दावा है कि अर्पिता सरकार का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के प्रभावशाली राजनीतिक चेहरों और वीआईपी नेताओं (बीजेपी नेताओं सहित) तक पहुंच बनाने और उनकी निजी जानकारी जुटाने के लिए किया जा रहा था। अधिकारियों का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क में उसे 'हनी-ट्रैप' के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि टारगेट किए गए लोगों को फंसाकर संवेदनशील जानकारी हासिल की जा सके।

किराए के फ्लैट से पकड़ा गया था हमीम मोंडल इससे पहले एसटीएफ ने गुरुवार को बर्धमान शहर की एक हाउसिंग सोसायटी में स्थित किराए के फ्लैट से मोहम्मद हमीम मोंडल को गिरफ्तार किया था।

जांच एजेंसियों को संदेह है कि मोंडल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) समर्थित नेटवर्क का हिस्सा था।

पश्चिम बंगाल में आतंकवादी गतिविधियों का आधार तैयार करना, नए कैडरों की भर्ती करना और प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की गतिविधियों पर नजर रखना।

मोंडल का पारिवारिक पृष्ठभूमि पुलिस जांच के अनुसार, हमीम मोंडल का पैतृक घर पूर्व बर्धमान जिले के मोंटेश्वर पुलिस स्टेशन सीमा के अंतर्गत आने वाले दिर्घानगर गांव में है। उसके पिता 1998 से काम के सिलसिले में हावड़ा के पिलखाना इलाके में रह रहे थे। हाल ही में मोंडल और उसका परिवार बर्धमान स्थित इस किराए के मकान में शिफ्ट हुआ था, जहां से उसे दबोचा गया।

आगे की कार्रवाई और अंतरराज्यीय जांच अर्पिता सरकार को एसटीएफ द्वारा पूर्व बर्धमान लाया गया है, जहां उसे स्थानीय अदालत में पेश किया जा रहा है।

STF अधिकारी ने कहा, "हम बरामद किए गए डिजिटल साक्ष्यों और वॉट्सऐप चैट्स का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग किसी बड़े हमले या साजिश को अंजाम देने के लिए किया जाना था या नहीं।"