भगवा रंग में गलत क्या है? भारतीय टीम के पूर्व कप्तान के विरोध पर हॉकी इंडिया का जवाब
Hockey India on saffron colour jersey: हॉकी विश्वकप के लिए भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च में विवाद खड़ा हो गया है। नीली जर्सी की जगह भगवा रंग की जर्सी दी जाने पर पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान ने विरोध जताया है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इस बदलाव के पीछे क्या वजह है?
Hockey India on saffron colour jersey: भारतीय हॉकी संगठन ने आगामी विश्वकप के लिए टीम की जर्सी को नीले से बदलकर भगवा रंग देने का फैसला लिया है। इस फैसले के तुरंत बाद ही कई लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। पुरुष भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और ओलंपियन विरेन रासक्विन्हा ने सवाल उठाया कि आखिर भारतीय टीम की दशकों पुरानी नीली जर्सी की परंपरा को छोड़ने के पीछे क्या कारण है? इस पर हॉकी इंडिया की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया कि यह फैसला खिलाड़ियों से बात करके और खेल के बाकी सारे प्रभावों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले अगले विश्वकपों के लिए अनावरण की गई इस भगवा जर्सी को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान विरेन ने निराशा जताई। उन्होंने कहा जोर देकर कहा कि मुझे यह कहना होगा कि भारतीय हॉकी संगठन ने कई अच्छे काम किए हैं। लेकिन यह शर्मनाक है। भारतीय टीम की विरासत और पहचान हमेशा से नीला रंग रही है। उन्होंने कहा, "मैंने कई सालों तक गर्व के साथ नीले रंग की जर्सी पहनी है। फैंस के लिए भी हमारी जर्सी नीले रंग की ही रही है। वह भी आज यही चाहते हैं। आखिर इसे नारंगी करने के पीछे क्या तर्क है?"
पूर्व कप्तान को भारतीय हॉकी ने दिया जवाब
विरेन समेत अन्य लोगों द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब हॉकी इंडिया ने तकनीक के आधार पर दिया। संस्था की तरफ से कहा गया कि नई जर्सी का डिजाइन खिलाड़ियों और विशेषज्ञों से बातचीत के बाद ही तय किया गया है। संस्था की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "जर्सी का रंग बदलने के पीछे मुख्य विचार तकनीक को लेकर था। हॉकी नीली सतह पर ही खेली जाती है। ऐसे में नीली जर्सी पहनकर खेलने से खिलाड़ियों के बीच में हल्की सी विजुअल असामान्यता की स्थिति बनती है। इससे विजिबिलिटी भी प्रभावित होती है। इसी को बदलने के लिए यह रंग चुना गया है। यह निर्णय टीम और सपोर्ट स्टाफ से बात करने के बाद ही लिया गया है।
इस मुद्दे पर बात बढ़ती देख पूर्व कप्तान विरेन ने एक बार फिर से अपनी बात रखी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि उनके बयान को राजनीति से जोड़कर न देखा जाए। वह बस नीली जर्सी के इतिहास की बात कर रहे थे। उन्होंने लिखा, "मैं इस पर कई अनावश्यक राजनीतिक टिप्पणियाँ देख रहा हूँ। मैं उन सब में नहीं पड़ना चाहता। मेरी सीधी और विनम्र बात गर्व, पहचान और विरासत के बारे में है।"
पहले भी बदली है भारत की जर्सी, नई बात नहीं: दिलीप टिर्की
इस मामले पर विवाद बढ़ता देख हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने सामने आकर बयान जारी किया। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब भारत की जर्सी का रंग बदला गया हो। इसके पहले भी 2014 के वर्ल्डकप में पीली और 2018 में स्काई ब्लू रंग की जर्सी पहनकर भारतीय टीम ने खेला है।
इसके अलावा पीटीआई से बात करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है। उन्होंने कहा, "इस जर्सी में कुछ भी राजनीतिक नहीं है। और आखिर जर्सी के रूप में भगवा रंग में क्या गलत है। यह हमारे तिरंगे का हिस्सा है। यह बलिदान और साहस का प्रतीक है। इसके अलावा बदलाव का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए।"
क्यों हो रहा विरोध?
हॉकी इंडिया द्वारा भगवा रंग की जर्सी पहनने का विरोध केंद्र सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष हमेशा से इस बात का आरोप लगाता रहा है कि सरकार भगवा रंग को बढ़ावा दे रही है। पिछले डेढ़ दशक में विपक्ष सरकार पर देश का भगवाकरण करने का आरोप लगाता रहा है। हॉकी इंडिया के पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने भी 2019 वर्ल्डकप के दौरान एक जर्सी में भगवा रंग की जर्सी पहनी थी। उस समय इसकी व्यापक निंदा हुई थी। वह मैच हारने के बाद विपक्ष की तरफ से रंग को लेकर कटाक्ष किया गया था, जिस पर काफी राजनीति हुई थी। 2019 के बाद से भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी में कहीं न कहीं हल्का भगवा रंग का प्रयोग किया जाता रहा है।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें