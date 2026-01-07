हमारे PM को भी किडनैप कर ले जाएंगे ट्रंप… कांग्रेस नेता के बयान पर बवाल; क्या बोली भाजपा?

संक्षेप: कांग्रेस नेता भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर सवाल उठा रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में जो हुआ वो बहुत चिंता की बात है क्योंकि कल भारत के साथ भी ऐसा हो सकता है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने मंगलवार को बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता पर अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमले पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। दरअसल पृथ्वीराज ने एक बयान में यह कहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी किडनैप कर लेंगे। इस बयान पर भाजपा का गुस्सा फूट पड़ा है।

इससे पहले पृथ्वीराज चव्हाण ने एक बयान में कहा था," पचास प्रतिशत टैरिफ के साथ व्यापार बिल्कुल संभव नहीं है। एक तरह से उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार को रोक दिया है, खासकर भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात को। अब सीधा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, इसलिए टैरिफ को व्यापार रोकने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। भारत को यह सहना पड़ेगा।"

उन्होंने आगे कहा था, "हमारे लोगों को पहले अमेरिका को निर्यात से जो मुनाफा होता था, वह अब नहीं मिलेगा। हमें वैकल्पिक बाजार ढूंढने होंगे और इसकी कोशिशें चल हैं।" इसके बाद अचानक उन्होंने सवाल उठाया और कहा, "अब सवाल ये है कि क्या वेनेजुएला में जो हुआ वह भारत में होगा क्या? कि हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या… वहीं बचा है अब बस।”

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पृथ्वीराज चव्हाण को देशद्रोही कहा है। भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चव्हाण के बयान पर गुस्सा जाहिर करते हुए कांग्रेस पर निचले स्तर पर गिरने का आरोप लगाया।